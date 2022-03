Dynabook: i processori Intel Core di 12ª generazione nei notebook premium Portégé

Dynabook

Portégé X30W-K e Portégé X30L-K.





Il nuovo Portégé X30W-K è un convertibile da 13,3 pollici con un peso a partire da 979 grammi, mentre il Portégé X30L-K, sottile e leggero, offre tutto quello che serve ai professionisti in movimento di oggi. Entrambi sono dotati di chassis ultraleggero in lega di magnesio per un perfetto equilibrio tra robustezza, leggerezza e resistenza. Il sistema di raffreddamento Airflow separato garantisce il funzionamento a temperature ottimali e include una base in gomma per garantire un sollevamento al notebook che migliora raffreddamento, stabilità e comfort.



Dotati di Windows 11 Pro, i nuovi notebook Dynabook integrano i più recenti processori Intel Core di 12a generazione fino a i7 con una potenza massima di 28 watt. Il modello X30W-K offre potenti opzioni di storage e memoria, tra cui fino a 32GB di memoria dual-channel LPDDR5 a 5200MHz e un'archiviazione SSD PCIe Gen4 ultra-veloce (fino a 1TB) per una produttività su cui poter fare affidamento.

Il nuovo Portégé X30L-K, con peso ridotto a partire da 904gr, offre fino a 32GB di memoria dual-channel LPDDR5 a 4800MHz abbinata a uno storage SSD PCIe Gen4 ultra-veloce (fino a 1TB) per garantire un'esecuzione ad alta velocità di applicazioni business senza interruzioni. La scheda grafica Intel Iris Xe invece, offre prestazioni elevate, tradizionalmente associate a una grafica dedicata.





Il nuovo Portégé X30W-K vanta una durata della batteria fino a 13 ore ed è pronto a funzionare anche senza dover essere collegato a una presa di corrente, il modello X30L-K, invece, offre un'autonomia fino a 11 ore. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di raggiungere il 40% di carica della batteria in soli 30 minuti – sufficiente per la maggior parte della giornata lavorativa. Grazie alla funzione di attivazione attraverso biometria facciale e fingerprint, il notebook può essere sbloccato in meno di un secondo per riprendere subito il lavoro.

Entrambi i notebook sono accuratamente progettati con uno chassis in lega di magnesio che offre la perfetta combinazione di resistenza, leggerezza e robustezza. Una sottile cornice su 3 lati massimizza l'area dello schermo senza compromettere le dimensioni e la portabilità. Il display touchscreen Sharp Full HD IGZO antiriflesso offre un'alta luminosità fino a 400NIT, con un basso consumo energetico. Grazie al design convertibile a 360º, X30W-K può essere utilizzato sia come notebook sia come tablet, mentre X30L-K può essere aperto a 180° per migliorare la collaborazione con i colleghi in ufficio. La tastiera retroilluminata senza frame, il Precision TouchPad e il SecurePad opzionale con lettore fingerprint permettono di lavorare in modo confortevole tutto il giorno.

Portege X30W-K e X30L-K e Thunderbolt 4 Dock saranno disponibili da aprile 2022.





Portege X30W-K e X30L-K e Thunderbolt 4 Dock saranno disponibili da aprile 2022.