Samsung svela la gamma TV e audio 2022

La gamma Neo QLED 8K 2022 è stata rinnovata per portare l’esperienza del grande schermo ad un livello superiore. Al suo centro si trova il processore Neural Quantum 8K, che vanta 20 reti neurali indipendenti con Intelligenza Artificiale, ciascuna delle quali analizza le caratteristiche e la qualità d’immagine dei contenuti per una visione ottimale, indipendentemente dal tipo di sorgente.

Il processore Neural Quantum 8K abilita anche Real Depth Enhancer, un’innovazione tecnologica che scansiona lo schermo e aumenta al massimo il contrasto con lo sfondo, mettendo in risalto gli elementi in scena. Il processore agisce in modo simile all’occhio umano, mantenendo il focus sull’oggetto in primo piano rispetto allo sfondo.

Il processore, abbinato ai potenti Quantum Mini LED, crea un’illuminazione precisa e controllata, illuminando le zone di luce e scurendo quelle in ombra: una feature chiamata Shape Adaptive Light Control. Tutti i nuovi Samsung QLED 2022 hanno ricevuto la prima certificazione al mondo “Pantone Validated” di Pantone, l’esperto globale del colore e creatore del Pantone Matching System (PMS), a indicare che i TV riproducono autenticamente più di 2.000 colori, oltre alle 110 nuove tonalità di carnagione comprese nelle linee guida di Pantone.

Inoltre, i colori rappresentanti dagli schermi non disturbano la vista grazie alla nuova modalità EyeComfort Mode, la funzione che si avvale dell’Intelligenza Artificiale per regolare automaticamente la luminosità e la temperatura del colore dello schermo, in base alle condizioni di luminosità dell’ambiente in cui si trova e al loro abbinamento con i dati di alba/tramonto, per offrire un’esperienza visiva ottimale e di massimo comfort.



Per un’autentica esperienza immersiva, i televisori e gli schermi hanno bisogno di un suono potente e ricco di sfumature, capace di abbinarsi ai colori e ai dettagli più nitidi. L’Intelligenza Artificiale del processore Neural Quantum 8K analizza ciò che compare sullo schermo in tempo reale, in modo che le funzioni Adaptive Sound possano tracciare l’audio e spostarsi tra gli altoparlanti seguendo con precisione i movimenti sullo schermo. Nel modello di punta QN900B, tutti i suoni provengono da un sistema audio da 90W con configurazione canali 6.2.4, che presenta nuovi altoparlanti superiori e tecnologia Dolby Atmos con Object Tracking Sound Pro. Questa tecnologia è stata applicata anche al riconoscimento vocale con il Voice Tracking Sound, in modo che gli effetti sonori e le voci seguano fedelmente i movimenti sullo schermo. Samsung introduce inoltre il sistema Wireless Dolby Atmos nei suoi modelli Neo QLED 4K e 8K, che garantisce la qualità sonora più pura senza l’ingombro dei cavi HDMI. Il sistema Wireless Dolby Atmos sarà applicato anche alla nuova Ultra Slim Soundbar 2022, progettata per un’esperienza audio immersiva con un design elegante.





Nuovo Smart Hub : Quest'anno, Samsung presenta Smart Hub, la sua nuova interfaccia utente, basata su Tizen. Smart Hub di Samsung riunisce ogni aspetto dell'esperienza smart in un unico schermo di facile navigazione. Il nuovo tab classifica funzioni, impostazioni e contenuti in tre categorie: Media, Gaming Hub e Ambient.

Media: la schermata Media organizza le opzioni di intrattenimento, tra cui video on demand, streaming e Samsung TV Plus con oltre 190 canali gratuiti. Grazie alla funzione di apprendimento automatico, memorizza inoltre le preferenze degli utenti per consigliarli in modo intelligente su tutte le piattaforme e i servizi.

Gaming Hub : Gaming Hub è una nuova piattaforma di gioco in streaming che collega hardware e software per fornire un'esperienza di gaming senza confini, senza la necessità di scaricare o memorizzare nulla. Samsung ha inoltre annunciato alcune partnership con i principali servizi di gioco in streaming, come NVIDIA GeForce NOW, Stadia™, Utomik e altri ancora in arrivo, per raccogliere le loro librerie di giochi sul Gaming Hub. La nuova piattaforma sarà disponibile nel corso di quest'anno su alcuni modelli selezionati Samsung Smart TV.

Ambient : la schermata Ambient migliora l'estetica della casa, sia che si tratti di sincronizzare la scena sullo schermo con l'arredo circostante o di affermarsi in modo più audace con un'opera d'arte che cattura l'attenzione.

Esperienza di gioco: oltre al nuovissimo Gaming Hub, la linea di modelli 2022 è dotata di specifiche e funzioni studiate per la massima esperienza di gioco, tra cui quattro porte HDMI 2.1, Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz, Super Ultrawide GameView e Game Bar, che rendono il gioco più efficiente e accessibile per un'esperienza snella e veloce. Con questi straordinari miglioramenti della qualità d'immagine e delle configurazioni, i videogiochi saranno più realistici ed elettrizzanti che mai. In futuro, Samsung presenterà inoltre una linea esclusiva di TV per il gaming, da 43 e 50 pollici.

Samsung Health: Samsung Health offre un'ampia scelta di corsi per allenarsi e rimanere in forma, nonché diversi modi di seguire i progressi e le routine. Gli utenti possono facilmente seguire sul televisore il proprio percorso di fitness e sincronizzarsi senza limiti con altri dispositivi, come Galaxy Watch4 Series, per tener traccia dei propri progressi in tempo reale sullo schermo.

SmartThings : SmartThings di Samsung rappresenta una componente imprescindibile dell'esperienza connessa. Grazie a SmartThings, il TV diventa l'hub centrale da cui controllare gli altri dispositivi domestici. Questa funzione, inclusa nei televisori Samsung, si avvale dello schermo per aiutare gli utenti a scoprire, visualizzare e controllare con un solo sguardo i dispositivi.

Piattaforma NFT: la novità del 2022 è la piattaforma NFT Samsung, in collaborazione con il leader di settore Nifty Gateway. La modalità Ambient offre ai consumatori una piattaforma NFT "one-stop" per cercare e visualizzare opere d'arte digitale NFT sui televisori Neo QLED e QLED 2022; un nuovo modo di collezionare e presentare l'arte.

Per garantire la massima esperienza senza soluzione di continuità, la line up di modelli 2022 è dotata di funzionalità e di interfaccia utente nuove e più smart, che permettono ai televisori e agli schermi Samsung di trasformarsi in un hub centralizzato dove guardare contenuti, controllare dispositivi, giocare, allenarsi e altro ancora.

