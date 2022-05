A ISE le nuove tecnologie display firmate LG

LG presenta le sue innovative tecnologie per l’information display all'Integrated Systems Europe (ISE) 2022 a Barcellona. Il tempo trascorso all’interno delle proprie abitazioni in questi anni è aumentato e molte attività che un tempo venivano svolte all’esterno oggi si svolgono nel comfort di casa: dal lavoro allo studio fino agli hobby e alle visite mediche. In linea con questa tendenza,che sfruttano l'esperienza dell'azienda per creare display domestici di nuova generazione., presentata nel 2020 e già presente in diversi settori commerciali, sta ora puntando a ridefinire l'home cinema di livello premium offrendo un'esperienza visiva eccezionale, un design elegante e un maxi schermo da 136 pollici 4K UHD (3.840 x 2.160). Grazie ai diversi milioni di pixel LED autoemissivi questo display offre una qualità delle immagini sbalorditiva permettendo di godersi film, spettacoli televisivi, eventi sportivi e opere d'arte comodamente a casa propria. Per rendere la visione dei contenuti più facile e piacevole, tramite la piattaforma webOS 6.0 smart TV di LG, sono accessibili diverse applicazioni di streaming popolari. Inoltre, se abbinato all’home speaker Beolab 90 di Bang & Olufsen, LG MAGNIT offre un'esperienza di home cinema ancora più coinvolgente.è un'altra soluzione innovativa pensata per l'intrattenimento domestico. Il display all-in-one combina microfono, fotocamera e altoparlanti integrati con uno schermo da 43 pollici 4K UHD (3.840 x 2.160) e un supporto mobile opzionale. Con la sua semplice configurazione touch-based e il sistema operativo Windows user-friendly, non è solo adatto per lavorare da casa, ma anche per l'apprendimento a distanza, le videoconferenze, la formazione da remoto e l'intrattenimento.Di dimensioni maggiori,da 55 pollici, combina capacità touch integrate con strumenti di videoconferenza intuitivi, ed è particolarmente utilizzato in ambienti educativi e aziendali, grazie ad una eccellente user experience e alla possibilità di connettere più utenti contemporaneamente.sono invece sempre più diffusi all’interno di ambienti business di livello premium e vengono utilizzati su pareti di vetro per creare immagini luminose e futuristiche e come utili strumenti per le riunioni. I display LG OLED Transparent vengono utilizzati anche nel settore dei trasporti come display pubblicitari o informativi sulle pareti di vetro delle stazioni. Si inserisce anche perfettamente all’interno dei musei dove viene utilizzato all’ingresso per dare il benvenuto ai visitatori o per sovrapporre gli oggetti al contesto e offrire un’esperienza immersiva. LG OLED Transparent Touch è diventato molto popolare tra i display interattivi., vincitore del Technology and Engineering Award, è stato costruito pensando ai professionisti delle case di produzione. Supporta interfacce di livello professionale, come SDI e SFP, e offre la risoluzione originale di alta qualità della sorgente senza ridimensionamento. Inoltre, per i coloristi che passano innumerevoli ore dietro allo schermo, UltraFine Display OLED Pro soddisfa gli standard Eyesafe e aiuta a proteggere i loro occhi dalla luce blu. LG UltraFine OLED Pro può essere utilizzato anche nelle aziende di post-produzione e nelle aziende OTT durante la proiezione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita