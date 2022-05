Plustek presenta “Office Revolution 4.0” al Computex 2022

“Office Revoution 4.0”.

Plustek coglierà l’occasione di Computex 2022 (24-27 Maggio, evento ibrido) per presentare Integrando le più recenti soluzioni negli ambiti dell’intelligenza artificiale, delle reti neurali, del data analytics e del deep learning, Plustek lancia una serie di nuove tecnologie che promettono di rivoluzionare le attività di digital document transformation nei più differenti ambiti di applicazione.

Di seguito alcuni highlight:

Intelligent Data Capture : Plustek unisce la potenza del riconoscimento ottico dei caratteri, l’intelligenza artificiale e l’automatic tag recognition per portare la digitalizzazione dei documenti a un nuovo livello. Estraendo informazioni da documenti non strutturati e poi automatizzando le operazioni ripetitive, come, ad esempio, la compilazione di determinati campi, è possibile ridurre sensibilmente i costi operativi. I dati possono poi essere esportati in formato CSV, JPG e HTML e poi essere collegati a Oracle, SQL, Web API, ERP ecc. Questa tecnologia potrà essere di grande aiuto a reparti contabilità, studi commerciali, assicurazioni, corrieri, reception di hotel, addetti alla gestione del magazzino e molte altre realtà.

Intelligent ID Capture : Basata su intelligenza artificiale, la tecnologia ID Capture di Plustek è in grado di leggere documenti, tra cui carte d’identità, passaporti, patenti e permette anche la personalizzazione delle aree di scansione dei dati. Tutte le operazioni, dalla digitalizzazione fino al salvataggio e all’analisi dei dati, sono protette da crittografia end-to-end per garantire i più elevati livelli di sicurezza. Si tratta di una soluzione avanzata perfetta per ridurre al minimo gli errori umani, abbassare i costi operativi e migliorare l’efficienza, soprattutto in quelle situazioni in cui sia necessario limitare le interazioni fisiche e si preferisca l’implementazione di soluzioni contactless self-service.

Smart Education Solutions : Plustek propone soluzioni in grado di digitalizzare documenti A3, appunti, modulistica e molto altro e, grazie all’integrazione di tecnologie cloud, ora è in grado anche di offrire soluzioni che consentono a studenti, scuole, università ed enti di formazioni di creare autonomamente archivi di test e flashcard digitali, che è poi possibile consultare da qualsiasi luogo.



Presso lo spazio di Plustek (L0628 TaiNEX Nangang Exhibition Center) sarà possibile vedere le dimostrazioni di “Office Revolution 4.0” in sette diversi scenari d’applicazione e confrontarsi con diversi esperti di digital transformation.

