Apple dice addio all'iPod: la fine di un'era

L'iPod aveva rivoluzionato il modo di ascoltare la musica il 23 ottobre 2001, quando fu presentato come il primo lettore MP3 a contenere l'allora incredibile numero di 1000 brani e 10 ore di autonomia, in un design che pesava solo 185 grammi.

L'ultimo arrivato è invece l'iPod touch (settima generazione), lanciato il 28 maggio 2019, che ha una capacità di 256GB e il chip A10 Fusion, che rende possibili esperienze di realtà aumentata immersive e chiamate FaceTime di gruppo.

Dal suo lancio oltre vent’anni fa,ha conquistato utenti in tutto il mondo dando loro la libertà di portare sempre con sé la propria musica. Oggi che questa esperienza è possibile su tutta la linea di prodotti, da, la società della mela morsicata ha deciso di mandare il pensione uno dei prodotti che l'ha fatta diventare grande.“La musica è sempre stata nel DNA di Apple. Portarla a centinaia di milioni di utenti come ha fatto l’iPod non solo ha avuto un impatto enorme sull’industria musicale, ma ha anche ridefinito il modo in cui le persone la scoprono, la ascoltano e la condividono”. “Oggi, l’essenza di iPod continua a vivere. Abbiamo integrato un’incredibile esperienza musicale su tutti i nostri prodotti, da iPhone e Apple Watch fino a HomePod mini, e anche Mac, iPad e Apple TV. Con Apple Music, poi, possiamo fornire una qualità del suono di altissimo livello grazie al supporto per l’audio spaziale: non c’è modo migliore per scoprire, ascoltare e vivere la musica.”Ora Apple ha deciso di non produrre più il suo vecchio lettore, annunciando però che l'iPod touch sarà disponibile fino a esaurimento scorte.