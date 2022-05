Lenovo presenta ThinkPad P16: una nuova e potente workstation portatile

Lenovo ha presentato ThinkPad P16, una nuova workstation portatile potente, progettata per l’uso professionale per gli utenti più esigenti



Con un telaio interamente in alluminio nella colorazione storm-gray e un richiamo rosso sul retro, la nuova ThinkPad P16 offre un design raffinato, garantendo al contempo la stessa affidabilità, sicurezza, durata e capacità di espandibilità che gli utenti si aspettano da una workstation portatile della serie ThinkPad P. Progettata per combinare le migliori caratteristiche di ThinkPad P15 e P17 in un nuovo design compatto e migliorato,Per offrire prestazioni di alto livello in uno spazio contenuto, gli ingegneri termodinamici di Lenovo hanno dovuto realizzare una soluzione di raffreddamento completamente nuova, con due ventole, tubi termici, una doppia camera di vapore, una presa d'aria per la tastiera eper ridurre le temperature sulla superficie e mantenere la produttività.Questa soluzione innovativa consente di aumentare il flusso d'aria attraverso il telaio e di mantenere la P16 più fresca e silenziosa anche durante i carichi di lavoro più pesanti con i quali gli utenti più esperti, come disegnatori e creatori di animazioni, ingegneri, architetti e designer, la mettono alla prova quotidianamente.La ThinkPad P16 non solo offre un nuovo display da 16" con una bassa emissione di luce blu, ma la superficie dello schermo si traducepiù elevato grazie a cornici più strette, più pixel per pollice e una maggiore risoluzione verticale e spazio. È disponibile anche un'opzione OLED touch con supporto per la penna. Inoltre, la nuova workstation portatile presenta un'estetica migliorata, come un touchpad più ampio e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e una fotocamera FHD per una migliore qualità delle immagini nelle videochiamate. Gli utenti potranno anche contare su una connettività più potente,La nuova ThinkPad P16 è certificata ISV e testata al massimo livello per superare gli standard MIL-SPEC, consentendo agli utenti di portare la produttività a un livello superiore con un dispositivo affidabile e sicuro. L'ultima novità del portfolio di workstation portatile di Lenovo conferma l'impegno dell'azienda per la sostenibilità ambientale, realizzata con il 30% di materiale plastico riciclato post-consumo (PCC) nell'involucro dell'altoparlante e con il 97% di PCC nell'involucro del pacco batteria, oltre a materiali certificati FSC utilizzati per il cartone e la scatola degli accessori.Il ThinkPad P16 ha ottenuto importanti certificazioni come, registrate negli Stati Uniti.La nuova workstation portatile ThinkPad P16 sarà disponibile in Italia da ottobre a partire da 2399 euro + IVA comprensiva dei servizi Lenovo CO2 Offset e Premier Support (3 anni).