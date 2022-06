Con iPadOS 16, l'iPad è ancora più versatile

ha presentato in anteprima iPadOS 16 , un importante aggiornamento che rende l’esperienza iPad ancora più versatile.Sfruttando la potenza del chip M1, Stage Manager rivoluziona il concetto di multitasking permettendo di lavorare con più finestre aperte in sovrapposizione e con il supporto completo di monitor esterni. Lavorare in team è più facile che mai grazie a nuove opzioni per collaborare nelle app dell’intero sistema tramite Messaggi, e con la nuova appche offre uno spazio flessibile dove fare brainstorming in gruppo. Nuovi strumenti inaiutano a essere più produttivi, i gruppi di pannelli condivisi in Safari consentono di esplorare il web insieme ad altre persone, e le passkey rendono l’esperienza di navigazione ancora più sicura.La nuova appinvece sfrutta al meglio il sensazionale display di iPad, e la funzione “Testo attivo” è ora disponibile anche per i video. Nuove funzioni professionali, come la Modalità Riferimento e Zoom schermo, rendono iPad uno studio portatile ancora più efficiente. Unito alla potenza del chip Apple, iPadOS 16, iPadOS 16 permette di fare tutto in modo ancora più semplice e veloce su iPad.“iPad è il nostro dispositivo più versatile e siamo davvero entusiasti di cosa sarà in grado di fare con iPadOS 16” ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Grazie a Stage Manager, che rivoluziona completamente il multitasking su iPad, alle nuove opzioni di condivisione e collaborazione in Messaggi e Safari, alla nuova app Freeform e alle nuove funzioni professionali, come la Modalità Riferimento e Zoom schermo, gli utenti potranno essere ancora più produttivi.”