L'Unione Europea approva il caricabatteria standardizzato

telefoni cellulari

tablet e lettori di e-book

fotocamere digitali e console per videogiochi

cuffie, auricolari e altoparlanti portatili

mouse e tastiere senza fili

sistemi di navigazione portatili

Presto non sarà più necessario avereper i dispositivi di uso frequente. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno infatti raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di direttiva che istituisce un caricabatteria standardizzato.Lo scopo di questa direttiva è introdurre unaper un'ampia gamma di dispositivi elettronici. Disporre di un caricabatteria standardizzato consentirà di migliorare la convenienza per i consumatori,e le, e diLa direttiva renderà obbligatoria una porta di ricaricaper un'ampia gamma di dispositivi elettronici. Di conseguenza, tutti i dispositivi potranno essere ricaricati utilizzando loPerché tutti i consumatori sappiano esattamente cosa acquistano, i colegislatori hanno deciso di includere unche indica se insieme al dispositivo è offerto un dispositivo di ricarica, nonché un'indicante le prestazioni di ricarica.Inoltre, la direttiva mira a lasciare sistematicamente al consumatore la scelta se acquistare un nuovo apparecchio con o senza caricabatteria. Ciòassociati alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei caricabatteria. La possibilità di renderequesta vendita separata sarà valutata dalla Commissione quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.Le nuove regole devono essere attuate per la maggior parte dei dispositivi entrodall'entrata in vigore della direttiva.Le nuove norme si applicanoInoltre, tutti isaranno coperti da queste nuove normedopo l'entrata in vigore della direttiva.Inoltre sempre più consumatori utilizzano la ricarica senza fili, che però non è ancora armonizzata per tutti i dispositivi. Affinché questa tecnologia possa, la Commissione lavorerà all'armonizzazione della ricarica senza fili per i dispositivi elettronici nonché all', sulla base degli sviluppi tecnologici.