Nikon presenta la mirrorless Z 30, pensata per vlogger e content creators

ha annunciato una, la. Dall’unboxing dei prodotti alle ricette, dai viaggi al parkour, la nuovaconsente di creare con facilità video e vlog appassionanti e di qualità professionale con la chiarezza, la profondità di campo e l’audio nitido che ci si aspetta da vlogger e streamer di alto livello. Ildella fotocamera (molto più grande del sensore di immagine di uno smartphone) consente di ottenere filmati nitidi e ricchi di dettagli, non ottenibili con altri strumenti.I vlogger possono registrareininterrottamente ed è anche disponibile l’autofocus permanente durante la registrazione. La Z 30 utilizza l’intera larghezza del sensore per offrire il(circa)e la qualità audio è eccellente, grazie aldella fotocamera, ulteriormente potenziabile da un microfono esterno compatibile.registra fino a 125 minuti di sequenze video ininterrottamente e realizza emozionanti timelapse e affascinanti slow motion in Full HD (120p).: l’ampio sensore CMOS in formato DX da 20,9 MP assicura video e foto ricche di dettagli. La funzione riduzione vibrazioni elettronica e-VR di Nikon garantisce sequenze video sempre eleganti e stabili.acquisisce audio eccellenti attraverso il sensibile microfono stereo incorporato o tramite un microfono esterno (opzionale). Riduce il suono del vento prodotto dal microfono stereo incorporato con la funzione di attenuazione vento.: facilita la ripresa di vlog in prima persona o di selfie.: l’autofocus permanente regola automaticamente la messa a fuoco in base alle variazioni della distanza dal soggetto, ideale quando si riprendono azioni o vlog in prima persona mentre si è in movimento.: è possibile ruotare il monitor in avanti per ottenere una visualizzazione autoritratto senza ostacoli, per selfie perfetti.disponibile per fotografie e video. Mantiene la messa a fuoco sugli occhi delle persone o su quelli di cani e gatti, anche se distolgono momentaneamente lo sguardo dalla fotocamera.ripresa in sequenza ad alta velocità con AF/AE per realizzare perfette fotografie anche di soggetti in movimento.: il pulsante REC video è posizionato sopra la fotocamera per un facile accesso in ogni momento e gli utenti possono salvare impostazioni separate per video e fotografie, per passare facilmente da un’impostazione all’altra in base alle necessità.: 20 filtri integrati per video e fotografie. Tutti personalizzabili e visibili in tempo reale durante le riprese.: con il Bluetooth e il Wi-Fi è facile connettersi praticamente in qualsiasi luogo. L’app SnapBridge di Nikon consente agli utenti di trasferire video e fotografie sul proprio dispositivo smart.il cavo fornisce un’alimentazione costante alla Z 30, per eseguire vlog livestream e caricare contemporaneamente la batteria della fotocamera.scegli le tue ottiche ideali dalla gamma completa di obiettivi NIKKOR Z oppure usa l’adattatore baionetta Nikon FTZ II di (opzionale) per utilizzare lenti NIKKOR DSLR con innesto a baionetta F-Mount di Nikon.compatibile con tantissimi popolari accessori per il vlogging. Gli utenti possono anche acquistare kit per vlogger appositamente curati da Nikon, con tutta l’attrezzatura necessaria per portare i propri vlog a un livello superiore.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita