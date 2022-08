WindTre: entrano a listino gli smartphone ricondizionati

WindTre arricchisce il proprio portafoglio di prodotti tecnologici all’insegna della ecosostenibilità. Sono infatti disponibili nei negozi alcuni modelli di smartphone ricondizionati, grazie alla partnership con Enjoy, azienda specializzata in questo settore.

La scelta di un device ricondizionato è particolarmente vantaggiosa, poiché consente una riduzione del prezzo del normale costo di vendita e contribuisce ad un risparmio anche in termini di emissioni di CO₂ rispetto ad uno di nuova produzione. Lo smartphone viene sottoposto ad una serie di test preventivi, quindi rigenerato e sanificato. Inoltre, supera un’attenta ispezione hardware e software finale che ne certifica la conformità rispetto agli standard qualitativi di mercato.

È possibile acquistare gli smartphone rigenerati a rate, in abbinamento alle offerte mobile di WindTre, oppure con pagamento in un’unica soluzione. In entrambi i casi, sono previsti 12 mesi di garanzia. Per ulteriori informazioni sulle proposte WindTre e sui modelli disponibili, si può visitare il sito: https://www.windtre.it/offerte-smartphone/smartphone-ricondizionati/.

