Asus presenta lo Zenbook 17 Fold OLED a IFA 2022

Asus ha presentato il tanto atteso Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), svelandone l'ispirazione, la storia del design, le specifiche, i prezzi e la disponibilità durante l'evento virtuale di lancio di Zenbook 17 Fold OLED e il Media Day The Incredible Unfolds with Zenbook 17 Fold OLED. Questo straordinario laptop pieghevole da 17,3 pollici sarà distribuito a livello globale a partire dal quarto trimestre del 2022 e avrà un prezzo a partire da 3.499 dollari (tasse escluse).

Il nuovo Zenbook, che ha colpito il mondo per la sua versatilità, originalità e ingegnosità sin dalla sua prima presentazione al CES 2022, ha un design unico che consente due configurazioni del display OLED in un unico dispositivo. Un grande schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K si piega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920 x 1280, dando a Zenbook 17 Fold OLED un form factor unico che offre una versatilità mai vista prima. In combinazione con la tastiera ASUS ErgoSense Bluetooth e il touchpad, il design pieghevole consente molteplici modalità di utilizzo.





Progettato in collaborazione con Intel, Zenbook 17 Fold OLED è il primo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo, verificato da Intel Evo, e offre agli utenti due dimensioni di display OLED in un unico dispositivo: un ampio schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K che si ripiega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920x1280. Le molteplici e versatili modalità d'uso - Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended - sono rese possibili dal design pieghevole in combinazione con la tastiera Bluetooth ASUS ErgoSense full-size e il touchpad.

Le prestazioni sono garantite da processori Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Per il collegamento alle periferiche, sono disponibili due comode porte Thunderbolt 4, che supportano la ricarica rapida della batteria di lunga durata da 75 Wh e le connessioni a display esterni.

