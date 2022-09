ASUSTOR annuncia il supporto agli HDD da 22 TB

ASUSTOR ha annunciato il supporto alle unità disco disco Western Digital WD Red Pro 22 TB (WD221KFGX). Progettati specificamente per essere utilizzati sui NAS e gestire i carichi di lavoro più intensi negli ambienti operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gli HDD Western Digital WD Red Pro 22 TB rappresentano la scelta ideale per colororo che, sia in ambito professionale, sia domestico, hanno la necessità di archiviare grandi quantità di dati e non desiderano scendere a compromessi sul fronte delle prestazioni e dell’affidabilità.

Gli hard disk Western Digital WD Red Pro 22 TB sono al momento supportati dai NAS ASUSTOR Lockerstor 2, 4 e 6 Gen2.

Soluzioni ideali per soddifare al meglio le esigenze in ambito storage di piccole e medie imprese e dei professionisti della creatività, questi NAS sono dotati di due porte 2.5 GbE integrate, due USB 3.2 Gen 2x1 e mettono a disposizione anche la posibilità di montare fino a quattro unità SSD PCIe 3.0, offrendo prestazioni e una flessibilità senza eguali. Nel corso delle prossime settimane il supporto alle unità disco Western Digital WD Red Pro 22 TB verrà gradualmente esteso ad altre serie di NAS ASUSTOR.

