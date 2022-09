In arrivo le unità disco da collezione FireCuda Spider-Man di Seagate

Dal grande potere di questa unità disco deriva la grande responsabilità di archiviare in modo sicuro e accedere rapidamente ai dati. Ispirandosi al mondo di Marvel's Spider-Man, Seagate ha presentato tre nuovissime unità disco rigido esterne (HDD) Spider-Man in edizione limitata con licenza ufficiale Marvel che si aggiungono alla linea di device di storage in edizione speciale della società.

Celebrando Spider-Man, Ghost-Spider (alias Gwen Stacy) e Miles Morales, queste speciali unità disco offrono ai fan dell'Uomo Ragno l'opportunità di possedere tre drive unici, caratterizzati da una grafica Marvel esclusiva. Ciascuna unità è inoltre dotata di illuminazione LED RGB personalizzabile, che la rende l'accessorio ideale per le configurazioni di gioco a tema Spidey o di altri giochi.

Con una capacità di 2 TB, gli HDD esterni FireCuda sono compatibili con PC Windows, Mac, PlayStation e Xbox, consentendo agli appassionati di raccogliere e archiviare media, file e giochi, indipendentemente dal sistema operativo.

Progettate con connessione USB 3.2 Gen1 per una compatibilità universale e una velocità di trasferimento rapida con alimentazione bus USB, queste leggere unità sono la soluzione perfetta per i fan di Spider-Man che necessitano di uno spazio di archiviazione accattivante mentre sono in viaggio.

Le unità in edizione speciale includono la garanzia limitata di due anni di Seagate e tre anni di Rescue Data Recovery Services, per garantire agli utenti la massima tranquillità per qualsiasi evenienza. Includono inoltre i software diagnostici DiscWizard e SeaTools di Seagate che aiutano a monitorare lo stato e le prestazioni dell'unità. Ogni unità sarà in vendita dal mese prossimo al prezzo di 154,99€.

