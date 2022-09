Apple svela Apple Watch Series 8 e il nuovo Apple Watch SE

Apple ha alzato il sipario sui nuovi Apple Watch Series e Apple Watch SE, che introducono tecnologie e prestazioni all'avanguardia e importanti innovazioni per la sicurezza.

Apple Watch Series 8 sarà disponibile con un’ampia gamma di finiture, colori e cinturini per adattarsi a ogni stile personale. Apple Watch Series 8 ha una cassa in alluminio o acciaio inossidabile in due misure, 41 mm e 45 mm, ed è compatibile con tutti i cinturini. I colori per Apple Watch Series 8 con cassa in alluminio sono galassia, mezzanotte, argento e (PRODUCT)RED; i colori per Apple Watch Series 8 con cassa in acciaio inossidabile sono argento, grafite e oro. Con Apple Watch Studio è possibile abbinare Apple Watch Series 8 a qualsiasi cinturino disponibile nella stessa collezione.

Apple Watch Series 8 porta un approccio unico al sensore della temperatura grazie a un design a un design a due sensori — un sensore sul retro dell'orologio, più vicino alla pelle, e un altro appena sotto il display — riducendo i potenziali errori derivanti dall'ambiente esterno. La temperatura del polso notturna può essere un buon indicatore della temperatura corporea generale. I sensori in Apple Watch Series 8 verificano la temperatura del polso durante il sonno ogni 5 secondi e misurano anche minime variazioni come 0.1° C. Nell'app Salute, gli utenti possono vedere variazioni notturne nella temperatura basale, che può essere dovuta all'esercizio fisico, a jet lag, o anche a un malessere.

Per consentire il Rilevamento incidenti, Apple ha sviluppato un algoritmo avanzato che combina gli input dei sensori sfruttando il giroscopio e l'accelerometro nuovi e più potenti su Apple Watch, che ora ha l'accelerometro con la più alta gamma dinamica rispetto a qualsiasi altro smartwatch. Per creare l’algoritmo sono stati raccolti dati da questi nuovi sensori di movimento presso laboratori professionali per i crash test simulando incidenti reali con comuni automobili, inclusi impatti frontali, tamponamenti, imbatti laterali e ribaltamenti. Oltre ai dati di movimento, Rilevamento incidenti usa barometro, GPS, e il microfono su iPhone come input per rilevare gli schemi specifici che possono indicare se sia avvenuto un incidente grave.

Quando Apple Watch rileva un incidente d’auto di grave entità, chiederà conferma all’utente e contatterà i servizi di emergenza se non riceve risposta entro 10 secondi. Gli operatori riceveranno la posizione del dispositivo, condivisa anche con i contatti di emergenza dell’utente. Rilevamento incidenti opera in perfetta sinergia su Apple Watch e iPhone per far sì che l’utente riceva aiuto in maniera efficiente. Quando viene rilevato un incidente d’auto di grave entità, l’interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all’utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile.

Apple Watch SE

Il nuovo Apple Watch SE integra funzioni evolute a un nuovo prezzo più conveniente, da utilizzare con Configurazione famiglia o per chi vuole iniziare il suo viaggio con Apple Watch. I significativi miglioramenti includono il processore dual-core avanzato S8 SiP, lo stesso che si trova nell'Apple Watch Series 8 e nell'Apple Watch Ultra, che lo rende più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente, oltre al Rilevamento incidenti e al roaming internazionale.

Apple Watch SE mantiene lo stesso design della cassa, ma sfoggia ora una nuova cassa posteriore coordinata in un materiale composito in nylon, che lo rende ancora più leggero. Con watchOS 9, Apple Watch SE offre ora tutti i vantaggi della nuova app Bussola in aggiunta alle funzioni ottimizzate per fitness e benessere. Apple Watch SE è disponibile con cassa in alluminio in due taglie, 40 mm e 44 mm, nei colori mezzanotte, galassia e argento, ed è compatibile con tutti i cinturini.

Prezzi e disponibilità

In Australia, Canada, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Regno Unito, Stati Uniti e più di altri 40 Paesi e aree geografiche è possibile ordinare Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE a partire da oggi; saranno disponibili negli store a partire da venerdì 16 settembre.

(Iva inclusa) e Apple Watch SE ha un prezzo a partire da (Iva inclusa). I cinturini per Apple Watch Nike e Apple Watch Hermès possono essere ordinati a partire da oggi su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store; saranno disponibili negli store a partire da venerdì 16 settembre.

apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store; saranno disponibili negli store a partire da venerdì 16 settembre. watchOS 9 sarà disponibile per Apple Watch Series 4 e successivi a partire da lunedì 12 settembre e richiede iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con sistema operativo iOS 16. Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i dispositivi e in tutte le aree geografiche.

Tre mesi di Apple Fitness+ sono inclusi per i clienti che acquistano Apple Watch Series 8, Apple Watch SE o Apple Watch Ultra, o per i nuovi acquisti di Apple Watch Series 4 o successivi.

