Arrivano l'iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max con l'SOS satellitare

Da venerdì 9 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 16 settembre, sarà possibile preordinare i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max presentati ufficialmente ieri sera da Tim Cook.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max hanno un design in acciaio chirurgico inossidabile e vetro opaco, disponibile in quattro splendidi colori. Disponibili nei formati da 6,1" e da 6,7"1. Entrambi i modelli integrano un display Super Retina XDR con ProMotion e display always-on per la prima volta su iPhone, reso possibile dal nuovo refresh rate da 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica.

Ora la schermata di blocco mostra a colpo d’occhio l’ora, i widget e le attività, diventando ancora più utile. Il display avanzato offre anche lo stesso livello di luminosità HDR di picco del Pro Display XDR e la più alta luminosità di picco all'aperto in uno smartphone: fino a 2000 nits, il doppio della luminosità rispetto all'iPhone 13 Pro.

I nuovi dispositivi saranno dotati della funzionalità Dynamic Island che offre nuovi modi per interagire con iPhone, grazie a un’interfaccia che sfuma il confine tra hardware e software e si modifica in tempo reale per mostrare avvisi importanti, notifiche e attività. In vista del debutto di Dynamic Island, la fotocamera TrueDepth è stata ridisegnata in modo da occupare meno spazio sul display. Dynamic Island rimane sempre attiva, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere ai vari comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo. Eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer resteranno visibili e sarà possibile interagirvi. E con iOS 16, potranno approfittare di questa funzione anche le app di terze parti che usano le attività in tempo reale per fornire aggiornamenti su risultati sportivi e servizi di car sharing.

Per la prima volta in assoluto, la linea Pro ha una nuova fotocamera principale da 48MP con sensore quad-pixel che si adatta alla foto che viene scattata e ha stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione. Nella maggior parte delle foto, il sensore quad-pixel combina quattro pixel in un unico pixel più grande da 2,44µm. Questo consente di scattare foto bellissime anche con poca luce mantenendo la pratica dimensione da 12MP.

Il sensore quad-pixel rende possibile anche l'opzione teleobiettivo 2x che usa i 12 megapixel centrali del sensore per scattare foto ad alta risoluzione e girare video in 4K, senza ricorrere allo zoom digitale. Questo porta qualità ottica anche a una lunghezza focale nota, ottimo per funzioni come la modalità Ritratto. Il sensore quad-pixel porta vantaggi anche nei workflow professionali, ottimizzando dei dettagli nel formato ProRAW. Infine, grazie a un nuovo modello di machine learning progettato appositamente per il sensore quad-pixel, iPhone ora può scattare foto in formato ProRAW da 48MP con una quantità di dettagli senza precedenti, aprendo la strada a nuovi flussi di lavoro creativi anche per utenti pro.

Il sistema di fotocamere Pro include anche le seguenti novità e funzioni:

Un nuovo ultra-grandangolo da 12MP con pixel da 1,4 µm, per foto ancora più nitide con maggiori dettagli, migliorando ulteriormente la già potente funzione di fotografia macro.

Teleobiettivo migliorato con zoom ottico 3x.

Nuova fotocamera frontale TrueDepth con diaframma con apertura ƒ/1.9, per migliori prestazioni per foto e video in condizioni di scarsa luminosità. E funzione di autofocus per una messa a fuoco ancora più veloce anche quando la luce è scarsa o negli scatti di gruppo da lontano.

Nuovo flash True Tone adattivo, completamente riprogettato con un set di nove LED che cambiano il pattern in base alla lunghezza focale selezionata.

Importanti benefici della fotografia computazionale, come modalità Notte, Smart HDR 4, modalità Ritratto con Illuminazione ritratto, modalità Notte per i ritratti, Stili fotografici per personalizzare lo stile di ogni foto, e Apple ProRAW.

Nuova modalità Azione che consente di girare video ultrafluidi anche in movimento grazie alle funzioni che regolano forti tremolii, movimenti e vibrazioni.

Modalità Cinema, ora disponibile in 4K a 30 fps e 4K a 24 fps.

Workflow professionali per i video, inclusi i video ProRes3 e Dolby Vision HDR end-to-end.

Con la gamma di iPhone 14 sono in arrivo anche rivoluzionarie funzioni di sicurezza che consentono di accedere ai servizi di soccorso in caso di emergenza. Rilevamento incidenti su iPhone sfrutta il nuovo accelerometro dual-core in grado di rilevare le misurazioni di forza g fino a 256G e il nuovo giroscopio ad alta gamma dinamica, per rilevare incidenti d’auto di grave entità e far partire in automatico una chiamata ai soccorsi quando una persona è incosciente o non è in grado di raggiungere il suo iPhone. Queste funzioni sfruttano componenti già esistenti, come il barometro, che ora può rilevare variazioni di pressione in cabina, il GPS, che fornisce informazioni aggiuntive a variare della velocità, e il microfono,4 che può riconoscere i forti rumori tipici degli incidenti d’auto gravi. Gli algoritmi di movimento evoluti progettati da Apple sono addestrati con oltre un milione di ore di test su strada e i dati del registro degli incidenti, per garantire una precisione ancora maggiore.

Rilevamento incidenti opera in perfetta sinergia con Apple Watch e sfrutta la straordinaria potenza di entrambi i dispositivi per assicurare all’utente una pronta assistenza. Quando viene rilevato un incidente d’auto di grave entità, l’interfaccia per la chiamata ai servizi di emergenza appare su Apple Watch, dato che è probabilmente il dispositivo più vicino all’utente, mentre la chiamata viene inoltrata tramite iPhone se è nel raggio di copertura così da garantire la migliore connessione possibile.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno di serie iOS 16 che presenterà la schermata di blocco reinventata e nuove funzioni intelligenti per condividere e comunicare che trasformeranno l’esperienza iPhone.

Prezzi e disponibilità

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno disponibili nei colori viola scuro, argento, oro e nero siderale, e nei modelli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB.

In Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna, Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi e aree geografiche sarà possibile preordinare iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a partire dalle 05:00 PDT (14:00 CEST) di venerdì 9 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 16 settembre.

Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna, Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi e aree geografiche sarà possibile preordinare iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max a partire dalle 05:00 PDT (14:00 CEST) di venerdì 9 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 16 settembre. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno disponibili in Malesia, Turchia e in altri 20 Paesi e aree geografiche a partire da venerdì 23 settembre.

Malesia, Turchia e in altri 20 Paesi e aree geografiche a partire da venerdì 23 settembre. SOS emergenze via satellite sarà disponibile inizialmente in Stati Uniti e Canada a partire da novembre; il servizio rimarrà gratuito per due anni e potrà essere attivato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Stati Uniti e Canada a partire da novembre; il servizio rimarrà gratuito per due anni e potrà essere attivato su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. È possibile acquistare iPhone 14 Pro per €55,79 al mese per 24 mesi o a €1339 prima della permuta, e iPhone 14 Pro Max per €62,04 al mese per 24 mesi o a €1489 prima della permuta su apple.com/it/store, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono anche disponibili presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori.

al mese per 24 mesi o a prima della permuta, e iPhone 14 Pro Max per al mese per 24 mesi o a prima della permuta su apple.com/it/store, tramite l’app Apple Store e presso gli Apple Store. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono anche disponibili presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori. I clienti possono usufruire del programma di permuta Trade In per ottenere un credito per l'acquisto di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Si applicano termini e condizioni.

iOS 16 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software a partire da lunedì 12 settembre.

Chi acquista iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ha diritto a tre mesi di Apple Arcade con la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita