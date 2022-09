Apple Watch Ultra: arriva l’Apple Watch più robusto e con più capacità

Apple ha presentato il nuovo Apple Watch Ultra che può essere ordinato da oggi e sarà disponibile da venerdì 23 settembre.

Il design in titanio aerospaziale di Apple Watch Ultra garantisce il perfetto equilibrio fra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. La cassa avvolge completamente i bordi del cristallo di zaffiro piatto anteriore che protegge il display Retina, fino a 2000 nit di luminosità, il doppio rispetto a qualsiasi altro Apple Watch. Il nuovo tasto Azione, di color arancione internazionale ad alto contrasto, può essere facilmente personalizzato per accedere al volo a un’ampia gamma di funzioni, fra cui Allenamenti, Compass Waypoints e Torna sui tuoi passi.

Apple Watch Ultra ha tre microfoni integrati che migliorano in modo significativo la qualità audio delle chiamate vocali, in qualsiasi condizione. Un algoritmo beam-forming adattativo usa i microfoni per rilevare la voce riducendo i suoni ambientali di sottofondo per una nitidezza straordinaria. In ambienti ventosi, Apple Watch Ultra utilizza algoritmi avanzati di riduzione del rumore del vento, compreso il machine learning, per offrire un audio chiaro e comprensibile per le chiamate.

Progettato appositamente per atleti e runner di resistenza, il cinturino Trail Loop è il più sottile cinturino per Apple Watch mai realizzato. Il tessuto leggero è morbido e flessibile al tempo stesso e permette di adattarsi al meglio alla vestibilità, mentre la comoda linguetta è progettata per una regolazione facile e veloce. Il cinturino Alpine Loop nasce pensando agli esploratori ed è composto da due strati integrati creati da un unico processo di filatura continuo che elimina la necessità di cuciture. I passanti superiori, intrecciati con un filo ultraresistente, permettono di regolare il cinturino e di fissare in sicurezza il gancio a morsetto della chiusura in titanio.

Il cinturino Ocean è progettato appositamente per gli sport acquatici estremi e le immersioni ricreative, e ha una chiusura in titanio con fibbia a molla. È realizzato in fluoroelastometro flessibile e il suo design tubolare aderisce perfettamente al polso. Il cinturino Ocean ha anche un'estensione extra lunga opzionale che permette all'utente di indossarlo comodamente anche sopra la muta.

Apple Watch Ultra ha di serie watchOS 9, che include nuovi parametri evoluti per la corsa fra cui lunghezza della falcata, tempo di contatto con il suolo, oscillazione verticale e potenza nella corsa. Con le nuove viste Allenamento l’utente può controllare al volo i parametri più importanti, fra cui segmenti, parziali e altitudine. E grazie al display più ampio, Apple Watch Ultra è l’unico Apple Watch in grado di mostrare sei parametri alla volta. Gli utenti possono portare il loro allenamento a un livello superiore grazie a funzioni come le zone di frequenza cardiaca, gli allenamenti personalizzati, il Pacer e, in arrivo quest'anno, il Percorso di gara (Race Route). Per triathlon, duathlon o le attività che prevedono una sequenza di nuoto, bicicletta o corsa, il nuovo allenamento Multisport include il rilevamento automatico per passare facilmente da un allenamento all'altro. Apple Watch Ultra ha una durata della batteria sufficiente per la maggior parte degli utenti per completare un triathlon di lunga durata, che consiste in una nuotata di 3,8km, una corsa in bicicletta di 180km e una maratona completa di 42km.

Apple Watch Ultra è stato progettato per gli sport acquatici, inclusi quelli più estremi come il kitesurfing e il wakeboard, e per le immersioni ricreative fino a 40 metri con la nuova app Oceanic+. Per consentire queste avventure subacquee, Apple Watch Ultra è certificato per WR100. Apple Watch Ultra è anche certificato EN13319, che è lo standard riconosciuto a livello internazionale per le attrezzature da immersione, inclusi i profondimetri utilizzati in tutto il mondo per le immersioni ricreative.

L’app Profondità sfrutta il nuovo profondimetro di Apple Watch Ultra e ha un’interfaccia utente molto intuitiva che mostra tutte le informazioni a colpo d’occhio: ora, profondità attuale, temperatura dell’acqua, tempo di immersione e la profondità massima raggiunta. È anche possibile programmare il tasto Azione per lanciare all’istante l’app Profondità.

Australia, Canada, Francia, Germania, India, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e più di altri 40 Paesi e aree geografiche è possibile ordinare Apple Watch Ultra a partire da oggi; sarà disponibile negli store a partire da venerdì 23 settembre. Apple Watch Ultra costa €1009 (Iva Inclusa).

(Iva Inclusa). watchOS 9 sarà disponibile per Apple Watch Series 4 e successivi a partire da lunedì 12 settembre e richiede iPhone 8 o successivi e iPhone SE (seconda generazione) o successivi con sistema operativo iOS 16. Non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i dispositivi e in tutte le aree geografiche.

Tre mesi di Apple Fitness+ sono inclusi per i clienti che acquistano Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 o Apple Watch SE, o per i nuovi acquisti di Apple Watch Series 4 o successivi.

