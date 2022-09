Intrattenimento "on the go" con la nuova radio digitale Tokyo DR-P420 di Sharp

Sharp ha presentato la radio portatile digitale Tokyo DR-P420, dotata di streaming wireless Bluetooth, compatta e colorata.

La nuova radio digitale Tokyo di Sharp fa della portabilità il suo punto di forza. Grazie alla possibilità di ricaricarla tramite cavo USB o di utilizzare le batterie, sarà possibile utilizzarla per tutto il giorno, ovunque voi siate. Dotata di radio DAB+, DAB e FM, la DR-P420 può essere utilizzata per riprodurre musica in streaming via Bluetooth. È possibile ascoltare la radio attraverso la cassa integrata oppure collegare un paio di cuffie tramite apposito jack integrato.

I preset di memoria consentono di sintonizzarsi sulle stazioni radiofoniche in modo facile e veloce, consentendo di salvare fino a 20 stazioni DAB+/DAB e 20 FM. In aggiunta la radio dispone di funzioni di impostazione automatica per la data e l’ora, sintonizzazione/scansione automatica e di doppio allarme. È inoltre possibile cambiare la lingua del sistema in una delle 7 a disposizione.

La radio digitale Tokyo DR-P420 è disponibile in 4 colori glam, che la rendono perfetta per qualsiasi ambiente: Midnight Black, Steel Blue, Blossom Pink e Snowy White.

