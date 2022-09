Intel presenta i processori Intel Core di tredicesima generazione

In occasione di Intel Innovation, Intel ha presentato la famiglia di processori Intel Core di tredicesima generazione, guidata dall’Intel Core i9-13900K – il più veloce processore per desktop al mondo. La nuova famiglia di prodotti comprende sei nuovi processori per desktop sbloccati, con fino a 24 core e 32 thread e l’incredibile velocità di clock di 5,8 GHz per la migliore esperienza di gaming, streaming e registrazione. I processori desktop "K" Intel Core di tredicesima generazione e il chipset Intel Z790 saranno disponibili a partire dal 20 ottobre 2022, inclusi i processori boxed, le schede madri e le vendite di sistemi desktop.

Durante la prima giornata della seconda edizione dell’evento annuale Intel Innovation, gli sviluppatori di hardware e software si sono riuniti per l’annuncio dei più recenti passi avanti verso la creazione di un ecosistema basato su principi di apertura, scelta e affidabilità – dalla promozione di standard aperti per rendere possibili i “sistemi di chip” già a livello del silicio, fino ad abilitare un’intelligenza artificiale multi-architettura efficiente e portabile. Intel ha inoltre mostrato nuovo hardware, software e servizi mirati ad aiutare l’ecosistema di sviluppatori a superare le sfide che si presentano loro e a fornire nuove generazioni di prodotti innovativi.

