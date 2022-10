Il Nokia Streaming Stick 800 trasforma il vecchio televisore in una Smart TV

Anche i televisori più vecchi possono diventare Smart TV grazie al nuovo Streaming Stick Full HD di Nokia che apre un mondo di intrattenimento con una selezione illimitata di film e serie. Se ciò non bastasse, sono disponibili più di 7.000 applicazioni Google Play con un solo clic. Tutto questo è a portata di clic, perché il telecomando è dotato di pulsanti di selezione diretta per Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+.

Il Nokia Streaming Stick 800 si configura rapidamente ed è compatibile con qualsiasi televisore dotato di connessione HDMI. Con Android TV, gli utenti hanno accesso ai servizi di streaming e alle applicazioni del Google Play Store. Grazie a Google Chromecast integrato, è possibile condividere sul grande schermo del televisore ciò che si sta guardando sullo smartphone, sul tablet o sul computer portatile. Per un'esperienza cinematografica a tutto tondo, è sufficiente collegare gli altoparlanti tramite Bluetooth.

Con pochi pulsanti, disposti in modo chiaro e concentrati sull'essenziale, una comoda impugnatura, il telecomando offre un accesso ancora più rapido ai servizi di streaming preferiti. I quattro pratici pulsanti di selezione diretta per ciascuno dei servizi di streaming più diffusi consentono di accedere con un solo clic a YouTube, Disney+, Netflix e Prime Video. Il pulsante Google Play integrato consente inoltre di accedere a oltre 7.000 applicazioni.

Il Nokia Streaming Stick 800 è disponibile in Europa online all'indirizzo nokia.streamview.com al prezzo di 59,90 euro (IVA inclusa). Inoltre, il prodotto sarà disponibile anche presso rivenditori specializzati selezionati in tutta Europa e nei Paesi nordici, nonché su altri portali online come Amazon.

