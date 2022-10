Zenbook 17 Fold OLED arriva in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità italiana del nuovo Zenbook 17 Fold OLED. Il nuovo foldable di ASUS è il primo laptop OLED pieghevole da 17,33’’ al mondo: una volta piegato raggiunge un formato di 12,55’’, rendendolo un vero e proprio campione di versatilità.

Il nuovo laptop di ASUS è stato progettato in collaborazione con Intel per studiare una soluzione all’avanguardia per la categoria dei dispositivi pieghevoli. ASUS Zenbook 17 Fold OLED, con il suo schermo touchscreen 4:3 da 17,3 pollici e 2,5K è in grado di piegarsi al centro per andare a creare due display 3:2 da 12,5 pollici e 1920 x 1280. Il dispositivo può essere utilizzato in modalità Desktop, Laptop (con tastiera Bluetooth), Laptop (con tastiera virtuale), Tablet, Reader ed Extended, grazie al supporto della tastiera Bluetooth ErgoSense full-size e il touchpad. E se “versatilità” è la parola chiave, lo Zenbook 17 Fold OLED, grazie alla funzione di gestione delle finestre dell’app ScreenXpert, è l’alleato vincente. Infatti, lo schermo può essere diviso fino a tre finestre – utilizzando il Mode Switcher –, sia con orientamento orizzontale sia verticale, per soddisfare a pieno le diverse esigenze della giornata lavorativa e non solo.

ASUS ha pensato e progettato il nuovo Zenbook 17 Fold per riprodurre i colori con una superba accuratezza ed eccelsa qualità. Il display del nuovo laptop ASUS vanta, infatti, uno schermo OLED NanoEdge touchscreen da 17,33” in grado di riprodurre 1,07 miliardi di colori, PANTONE Validated, immagini HDR ultra-realistiche e livelli di luce blu inferiori del 70% rispetto a un display LCD, con certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi.

Zenbook 17 Fold OLED è stato progettato per aiutare l’utente ad affrontare al meglio tutte le sfide della produttività quotidiana: il nuovo arrivato in casa ASUS monta un processore Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, una scheda grafica Intel Iris Xe, Intel WiFi 6E, fino a 16 GB di RAM e una veloce unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Il touchpad di Zenbook 17 Fold OLED è idrofobico e resistente all’usura, grazie all’apposito rivestimento in PVD anti-impronta di alta gamma che garantisce un’eccellente resistenza.

La tastiera è progettata per un’esperienza di digitazione confortevole: un passo dei tasti full-size da 19,05 mm, una scanalatura di 0,2 mm e una corsa lunga 1,44 mm. La tecnologia audio AI di cancellazione del rumore permetterà agli utenti ASUS di filtrare il rumore ambientale e di normalizzare tutte le voci individuali in modalità Multi-presentatore da posizioni diverse per ottimizzare la qualità delle videoconferenze di gruppo.

ASUS Zenbook 17 Fold OLED è disponibile a partire da 3.299,00 € sul canale E-shop dell’azienda e presso gli ASUS Gold Store.

