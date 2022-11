Lark C1 di Hollyland, microfono wireless per iPhone e Android, subito pronto alla registrazione

Hollyland Technology ha annunciato Lark C1, un sistema microfonico wireless ultra compatto e ricco di funzionalità che può essere collegato a telefoni cellulari, raggiungendo una portata fino a 200 m. Lark C1 ti consente di collegare semplicemente il ricevitore al telefono per registrare l'audio e riprodurre senza scollegare il ricevitore. È possibile registrare l'audio senza interruzioni, poiché il trasmettitore (TX) e il ricevitore (RX) sono utilizzabili durante la ricarica e il ricevitore può essere collegato a una fonte di alimentazione per caricare il telefono durante il funzionamento. Questo prodotto è disponibile in una versione iOS con connettore Lightning sul ricevitore (con uno o due trasmettitori) e una versione Android con connettore USB-C sul ricevitore (con due trasmettitori).

I trasmettitori possono essere agganciati agli indumenti come un microfono lavalier wireless, così da ottenere registrazioni audio di stampo professionale. La possibilità di acquisire audio a 48 kHz/16 bit offre dettagli incredibilmente ricchi, mettendo a disposizione una qualità del suono Hi-Fi da 20 Hz fino a 20 kHz. Nella versione iOS, l'interfaccia Lightning certificata MFi garantisce una qualità del suono e un'affidabilità senza compromessi. Gli algoritmi avanzati di elaborazione audio e la cancellazione attiva del rumore consentono a Lark C1 di fornire un audio digitale cristallino con la rimozione del rumore di fondo. Il prodotto è disponibile in bianco o nero.

Oltre ai telefoni cellulari, la versione Android di Lark C1 può aggiungere funzionalità di microfono wireless ad altri prodotti, come DJI Action 3 e Action 2, rendendolo un microfono perfetto per il vlogging.

Con due unità trasmittenti in uso, Lark C1 Duo offre una durata che si estende sino a un massimo di 32 ore quando viene utilizzato con una custodia di ricarica al 100%, con ciascun trasmettitore che funziona per 8 ore ogni volta per un'intera giornata di registrazione audio ininterrotta. L'intero sistema è utilizzabile durante la ricarica, smartphone compreso.

Infine, l'app LarkSound di Hollyland offre controlli e funzionalità avanzati per migliorare la tua esperienza di registrazione. La modalità d’uso del microfono è immediatamente visibile a colpo d'occhio. È possibile visualizzare il livello della batteria del trasmettitore, regolare il livello di cancellazione del rumore o controllare il volume e la riproduzione in tempo reale tramite il telefono e i dispositivi Bluetooth.

