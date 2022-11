La comodità è a portata di mano con la tastiera wireless bluetooth by Techly

Le tastiere rappresentano una delle periferiche più importanti per un computer, in particolar modo quando si tratta di lavorare o di giocare al Pc. La tastiera wireless bluetooth e 2.4G dual mode retroilluminata con touchpad di TECHly sfrutta al massimo le potenzialità dei device moderni rendendo al contempo il loro utilizzo più confortevole e senza l’ingombro di fili.

La tastiera wireless bluetooth, ICTB9801TB, è pensata per l’utilizzo sia lavorativo che casalingo e si collega al device desiderato facilmente con il plug and play, senza l'installazione di alcun driver, è sufficiente infatti collegare il piccolo ricevitore USB tipo A, in dotazione, e la tastiera è pronta all'uso.

Con ICTB9801TB si possono connettere fino a 3 dispositivi contemporaneamente, è possibile associare Smart TV, PC Windows o Mac e smartphone, per poi switchare da uno all'altro con il solo tocco di un pulsante. Le luci della tastiera retroilluminata ICTB9801TB non sono solo un effetto estetico, per alcune applicazioni, come i videogiochi e in determinati ambienti con scarsa luminosità, offre importanti vantaggi. Le sue dimensioni compatte rendono ICTB9801TB adatta anche all'utilizzo sul divano, la sera, per controllare la Smart TV, grazie alla regolazione a tre livelli d’intensità della luce retro illuminante e alle 7 colorazioni che aiutano la scrittura anche in condizione di buio.

La qualità costruttiva dellla tastiera wireless bluetooth retroilluminata con touchpad è robusta ma al tempo stesso la periferica risulta estremamente sottile, comoda per digitare a lungo anche senza l’ausilio di un poggia polsi e poco ingombrante anche su una scrivania affollata, grazie al suo design sottile, 36,8 x 13,5 x 1,3 cm, può essere facilmente trasportata per poter essere utilizzata in qualsiasi momento e luogo, garantendo una distanza massima di operatività di 10 metri.

L’esperienza di digitazione della tastiera ICTB9801TB è resa piacevole dai tasti con struttura "scissor-switch", che li rende molto silenziosi, la periferica è quindi adatta a chi preferisce sfiorarli, senza disturbare chi si trova nella stanza. ICTB9801TB è quindi particolarmente indicata per chi lavora in open space, coworking, oppure di sera quando vige il silenzio. Inoltre il touchpad di precisione integrato, per controllare il cursore, e il d-pad, per navigare in layout di griglia delle smart TV più comuni, offrono una navigazione molto confortevole e intuitiva.

Il design moderno e funzionale della tastiera ICTB9801TB, unito all’elegante finitura grigia, regala un’esperienza di utilizzo molto piacevole al tatto. La tastiera QWERTY con 90 tasti di tipo americano, tra cui quelli dedicati all’uso multimediale, facilita e rende più confortevole la scrittura, offrendo una digitazione senza fatica e rumore.

L’alimentazione è fornita da una batteria al litio integrata da 100mAh, ricaricabile attraverso il cavo di ricarica USB in dotazione, sufficiente a garantire un’operatività elevata e, se lasciata nella modalità stand-by, la tastiera rimane accesa e fruibile per 40 minuti.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, la tastiera wireless bluetooth retroilluminata con touchpad ICTB9801TB, supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Windows (8/10/11), Apple MAC, Linux, Android e Apple iOS.

