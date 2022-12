TUF Gaming A1, il nuovo chassis portatile per SSD di Asus

ASUS ha annunciato TUF Gaming A1, uno chassis portatile per SSD che accoglie i più recenti SSD portatili con fattore di forma 2242/2260/2280 offrendo loro protezione di livello militare. TUF Gaming A1 supporta SSD M.2 NVMe PCIe e SATA e adotta il sistema Q-Latch M.2 che ne rende davvero semplice l’installazione. Inoltre, la connettività USB 3.2 Gen 2x1 Type-C consente prestazioni superveloci, con un trasferimento dati fino a 10 Gbps.

Come da tradizione TUF Gaming, il nuovo A1 si presenta elegante all’aspetto, ma anche estremamente solido e robusto sul campo, soddisfacendo gli standard MIL-STD-810H e IP68 per resistere a urti e cadute quotidiane, oltre a garantire protezione da schizzi d'acqua e sporco. È perfetto per coloro che desiderano espandere in tutta semplicità la capacità di archiviazione, e che desiderano prestazioni ultraveloci nella gestione dei dati per ottimizzare la propria esperienza con giochi e backup di file di grandi dimensioni o per la creazione di contenuti 4K.

TUF Gaming A1 include interfacce PCIe NVMe e SATA e può ospitare memorie SSD fino a 2 TB con fattore di forma M.2 2242/2260/2280. L'innovativo Q-Latch design semplifica l'installazione o la rimozione dell'SSD, senza la necessità di utilizzare alcuno strumento specifico. Questo semplice meccanismo di bloccaggio derivato dalle schede madri ASUS protegge anche l'unità, rendendo saldo e sciuro l’ancoraggio, senza tuttavia la necessità di ricorrere alle viti.

La connettività USB 3.2 Gen 2x1 Type-C assicura velocità dei dati fino a 10 Gbps, mentre le unità SSD SATA sono in grado di supportare una velocità massima dei dati di 6 Gbps per garantire sempre trasferimenti stabili ed efficienti: la copia e il trasferimento di file di grandi dimensioni così non saranno più un problema, essendo eseguiti in pochissimo tempo.

Per guadagnarsi la dicitura TUF Gaming, TUF Gaming A1 è stato sottoposto a rigorosi test secondo le specifiche MIL-STD-810H e IP68. Durante i test i dispositivi sono stati fatti cadere dall'alto, immersi nell'acqua ed esposti a polvere e sporco per garantire la massima robustezza ed assicurarne la funzionalità anche negli scenari o condizioni d’uso più difficili. Così gli utenti possono essere certi che TUF Gaming A1 è perfettamente in grado di resistere a urti, colpi e al contatto accidentale con liquidi e sporco.

Il cavo USB-C in dotazione garantisce la compatibilità con dispositivi mobili, notebook, PC e console gaming di ultima generazione come PlayStation e Xbox.

ASUS TUF Gaming A1 è già disponibile sull’ eShop ASUS e presso i principali Partner commerciali ASUS come gli ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 49,90 € Iva inclusa.

