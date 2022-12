Lenovo presenta la gamma aggiornata di ThinkPad X1

In vista del CES 2023, Lenovo ha presentato i nuovi laptop ThinkPad X1 con materiali riciclati. Infatti, in una nuova era del computing in cui è sempre più importante contribuire a creare un futuro sostenibile, ThinkPad porta l’attenzione dal design dell’hardware e dall’ingegnerizzazione del software al supporto degli obiettivi di Lenovo di net-zero.

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8 integrano materiali riciclati in una serie di componenti:

ThinkPad X1 Carbon Gen 11 è realizzato con il 90% di magnesio riciclato nel poggiapolsi e il 55% di alluminio riciclato nella scocca inferiore

Inoltre, il packaging per la vendita è realizzato al 100% in bambù e fibra di canna da zucchero, le scatole marroni che contengono i PC sono realizzate con imballaggi privi di plastica riciclata al 90% e/o certificazione FSC, inoltre i nuovi ThinkPad X1 contengono plastica riciclata post consumo (PCC) in alcune componenti2.

Tutti i portatili ThinkPad sono disponibili con il servizio CO2 offset di Lenovo.

Oltre a un utilizzo maggiore di materiali riciclati, Lenovo si impegna ad aumentare l’efficienza energetica attraverso l’uso efficiente dei suoi prodotti. La nuova applicazione Lenovo Commercial Vantage è un’ulteriore dimostrazione degli investimenti di Lenovo per aiutare le aziende a gestire l’impronta di carbonio. Questo software aiuta l’utente ad attivare determinate impostazioni che contribuiscono a ridurre il consumo energetico o a prolungare la durata delle singole componenti. Si tratta di una serie di impostazioni particolarmente semplici da attivare grazie alle informazioni fornite all’utente che può scegliere la configurazione più adatta. Tra le diverse impostazioni, troviamo:

La funzione di Human Presence Detection3 che può ridurre il consumo energetico utilizzando il tool Zero Touch Lock

La configurazione delle impostazioni OLED per ridurre il consumo energetico e aumentare il ciclo di vita del display

per ridurre il consumo energetico e aumentare il ciclo di vita del display Smart Charge può contribuire a prolungare il ciclo di vita della batteria impostando i livelli di carica della batteria

può contribuire a prolungare il ciclo di vita della batteria impostando i livelli di carica della batteria Spegnere la retroilluminazione della tastiera riduce il consumo energetico

Tramite la webcam l'app Lenovo View offre poi una suite premium di funzionalità smart, che consentono agli utenti di sfruttare al massimo la fotocamera integrata per migliorare l’esperienza durante le videochiamate, la sicurezza e il benessere. La nuova versione comprende un maggior numero di funzionalità e apporta significativi miglioramenti rispetto alla versione precedente, tra cui:

Lavorare su informazioni sensibili in luoghi pubblici può rappresentare un rischio per la sicurezza. Le funzioni Privacy Guard4 e Privacy Alert integrate in Lenovo View offrono una maggiore sicurezza attivando il filtro della privacy per la sfocatura dello schermo o mostrando l’alert della privacy se viene rilevato il volto di un osservatore non autorizzato che guarda lo schermo del portatile.

e integrate in Lenovo View offrono una maggiore sicurezza attivando il filtro della privacy per la sfocatura dello schermo o mostrando l’alert della privacy se viene rilevato il volto di un osservatore non autorizzato che guarda lo schermo del portatile. Il passaggio al lavoro ibrido porta con sé una serie di preoccupazioni sul benessere digitale, dal momento che gli utenti trascorrono sempre più ore davanti agli schermi. Gli avvisi relativi alla postura e alla salute degli occhi servono come promemoria e possono aiutare a mantenere o migliorare il benessere dell’utente.

e alla servono come promemoria e possono aiutare a mantenere o migliorare il benessere dell’utente. Il lavoro ibrido ha portato anche a una crescita esponenziale delle videoconferenze, spesso evidenziando le sfide che una forza lavoro distribuita deve affrontare a distanza. Funzionalità per la collaborazione come l' inquadratura automatica , il filtro di sfocatura dello sfondo e la modalità presenter migliorano le chiamate con webcam, mettendo in primo piano lo speaker e coinvolgendo gli altri partecipanti nella conversazione, che siano da remoto o in modalità ibrida.

, il e la migliorano le chiamate con webcam, mettendo in primo piano lo speaker e coinvolgendo gli altri partecipanti nella conversazione, che siano da remoto o in modalità ibrida. L’intelligenza artificiale consente di migliorare la qualità dell’immagine della webcam nei diversi contesti, che ci si trovi in ambienti particolarmente luminosi o bui.

Queste impostazioni possono essere settate direttamente dalle principali app di Unified Communications, così gli utenti possono impostare una configurazione preferita per tutte le applicazioni di videoconferenza.





I prodotti flagship ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e X1 Yoga Gen 8 continuano a distinguersi in termini di prestazioni e produttività combinate a un design unico che unisce formato e funzionalità alle specifiche tecnologiche di eccellenza. Gli utenti aziendali chiedono notebook in grado di supportarli per gestire il traffico di mail, le presentazioni e i fogli di calcolo, partecipare attivamente alle videoconferenze, protezione dei dati personali e privacy.

I nuovi ThinkPad X1 contribuiscono a creare un ambiente di lavoro privo di stress, altamente produttivo ed efficiente, che favorisce lo sviluppo di un pensiero strategico. Oltre alle funzionalità di tutela del benessere digitale incluse in Lenovo View, il display a bassa emissione di luce blu, che prevede anche l‘opzione OLED con Dolby Vision, con certificazione TÜV Rheinland, contribuiscono a ridurre l'affaticamento e la stanchezza degli occhi. Le funzionalità video migliorate dall’IA e quelle smart che migliorano le videoconferenze e quelle della suite Dolby – come l’audio Dolby Atmos e il Dolby Voice con cancellazione del rumore gestito con l’IA - offrono un'esperienza audio coinvolgente. I ThinkPad X1 sono dotati della suite di sicurezza ThinkShield completati dalle funzionalità opzionali di tecnologia di Computer Vision (CV) 2 che rileva la presenza dell'utente, per una gestione della privacy più intelligente, un sistema di login più semplice5 e una migliore gestione della batteria. Inoltre, tutti i ThinkPad X1 sono dotati di un otturatore meccanico della fotocamera.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita