Apple: arriva il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro

Apple ha presentato il nuovo Mac mini, caratterizzato dal chip M2 e dal nuovissimo chip M2 Pro.

Rispetto ai modelli di Mac mini della generazione precedente, i chip M2 e M2 Pro portano su Mac mini CPU e GPU più veloci di nuova generazione, una maggiore banda di memoria e un media engine più potente, offrendo prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica all'avanguardia nel settore. Entrambi i modelli sono dotati di un sistema termico evoluto per prestazioni eccezionali per periodi prolungati.

Mac mini con chip M2 ha una CPU 8-core con quattro high-performance core e quattro high-efficiency core e una GPU 10-core, che lo rendono perfetto per chi cerca prestazioni superveloci e la massima produttività a un prezzo di partenza ancora più conveniente, € 729. Operazioni quotidiane come lanciare le app, navigare sul web e multitasking fra le app sono incredibilmente veloci. E per chi deve svolgere attività più complesse, Mac mini con chip M2 gestisce alla grande carichi di lavoro ancora più impegnativi. Con fino a 24GB di memoria unificata e 100 GBps di banda di memoria, attività come il fotoritocco in Adobe Photoshop sono il 50% più veloci1 rispetto alla generazione precedente.

Il chip M2 introduce l’accelerazione ProRes su Mac mini, così attività come l’editing di video in Final Cut Pro sono due volte più scattanti.1 Il modello con chip M2 può anche riprodurre simultaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. Con tutte queste prestazioni, Mac mini è fino a cinque volte più veloce rispetto al computer desktop Windows più venduto, rivelandosi incredibilmente conveniente per chi compra un computer per la prima volta o passa da un modello più vecchio o da un PC. l nuovo chip M2 Pro porta per la prima volta prestazioni di livello pro su Mac mini. Con una CPU fino a 12-core con otto high-performance core e quattro high-efficiency core, oltre a una GPU fino a 19-core, il chip M2 Pro vanta 200 GBps di banda di memoria (il doppio rispetto al chip M2) e supporta fino a 32GB di memoria. Il Neural Engine di nuova generazione è il 40% più veloce rispetto al chip M1, velocizzando le attività di machine learning come l’analisi di video e l’elaborazione delle immagini.

Progettato per accelerare nettamente la riproduzione e la codifica video con un consumo minimo di energia, il chip M2 Pro offre un media engine potente che gestisce a tutta velocità i principali codec video e può riprodurre simultaneamente fino a cinque stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 23 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. Il modello con chip M2 Pro è fino a 14 volte più veloce rispetto al modello più veloce di Mac mini con processore Intel.





Prezzi e disponibilità

Il nuovo Mac mini con chip M2 e M2 Pro può essere ordinato a partire da oggi, 17 gennaio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple. Mac mini con chip M2 e M2 Pro sarà disponibile in Australia, Cina, Hong Kong, Giappone, Macao e Nuova Zelanda a partire da venerdì 3 febbraio.

Australia, Cina, Hong Kong, Giappone, Macao e Nuova Zelanda a partire da venerdì 3 febbraio. Mac mini con chip M2 ha un prezzo a partire da € 729 (IVA incl) e € 609 (IVA incl) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili su apple.com/it/mac-mini.

(IVA incl) e (IVA incl) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili su apple.com/it/mac-mini. Mac mini con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da € 1.579 (IVA incl) e € 1.459 (IVA incl) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili alla pagina apple.com/it/mac-mini.

(IVA incl) e (IVA incl) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche sono disponibili alla pagina apple.com/it/mac-mini. Ulteriori specifiche tecniche e dettagli su Studio Display e gli accessori Magic sono disponibili alla pagina apple.com/it/store.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita