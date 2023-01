Apple rinnova il MacBook Pro con i nuovi chip M2 Pro e M2 Max

Apple ha annunciato l'arrivo sul mercato del nuovo MacBook Pro da 14" e 16" con M2 Pro e M2 Max, la nuova generazione di chip pro Apple che offre agli utenti pro prestazioni con ancora più efficienza energetica e un’autonomia superiore.

MacBook Pro con M2 Pro ha una CPU 10-core o 12-core con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core, per prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Pro. Con 200 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2, e fino a 32GB di memoria unificata, gli utenti sono in grado di gestire progetti di grandi dimensioni ed eseguire diverse app professionali contemporaneamente a velocità impressionanti. La GPU di ultima generazione con fino a 19 core offre prestazioni grafiche fino al 30% superiori, mentre il Neural Engine è il 40% più veloce nelle attività di machine learning come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini. Il potente media engine in M2 Pro gestisce alla grande i codec video più popolari, accelerando notevolmente la riproduzione e la codifica video con un consumo minimo di energia.



MacBook Pro con M2 Max invece spinge al limite i flussi di lavoro con una GPU fino a 38-core di dimensioni nettamente superiori e prestazioni grafiche fino al 30% migliori rispetto al chip M1 Max, e include inoltre 400 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2 Pro. Con fino a 96GB di memoria unificata, MacBook Pro spinge ancora una volta i limiti della memoria grafica su un portatile, permettendo flussi di lavoro impegnativi a livello di grafica come la creazione di scene con geometrie 3D e texture estreme o il photomerge di immagini panoramiche di grandi dimensioni. M2 Max ha una CPU 12-core di nuova generazione con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core che offrono prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Max e un media engine più potente rispetto al chip M2 Pro, con il doppio dell’accelerazione ProRes per velocizzare nettamente la riproduzione e la transcodifica dei contenuti.







MacBook Pro supporta ora il Wi-Fi 6E che permette una connettività wireless più veloce e anche un’interfaccia HDMI più avanzata, che supporta i monitor 8K fino a 60Hz e i monitor 4K fino a 240Hz. Queste nuove capacità espandono ulteriormente le versatili opzioni di connettività già integrate in MacBook Pro, come le tre porte Thunderbolt 4 per connessioni ad alta velocità alle periferiche, lo slot SDXC card e la porta di ricarica MagSafe 3.

I nuovi modelli di MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max possono essere ordinati a partire da oggi, 17 gennaio, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 27 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. Le consegne inizieranno martedì 24 gennaio, quando saranno disponibili anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple. MacBook Pro con chip M2 Pro e M2 Max sarà disponibile in Australia, Cina, Hong Kong, Giappone, Macao, Nuova Zelanda e Singapore a partire da venerdì 3 febbraio.

Australia, Cina, Hong Kong, Giappone, Macao, Nuova Zelanda e Singapore a partire da venerdì 3 febbraio. Il nuovo MacBook Pro da 14" con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da € 2.499 (IVA incl) e € 2.309 (IVA incl) per il settore Education; MacBook Pro da 16" con chip M2 Pro ha un prezzo a partire da € 3.099 (IVA incl) e € 2.849 (IVA incl) per il settore Education. Ulteriori specifiche tecniche, opzioni di configurazione e accessori sono disponibili su apple.com/it/mac.





Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti: