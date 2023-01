AOC lancia P3, una potente linea di monitor professionali

AOC ha annunciato la nuova linea professionale P3: sette monitor in tre diverse dimensioni (24″/60,4 cm 24P3CW, 24P3CV e 24P3QW, 27″/68,6 cm Q27P3CW, Q27P3CV e Q27P3QW, e 34″/86,4 cm ultrawide CU34P3CV). I pannelli IPS o VA, frameless su 3 lati, offrono colori vivaci e brillanti e angoli di visione ampi (178°/178°) per un maggiore comfort di visione quando si lavora online o su testi, fogli di calcolo, codifiche, lavori grafici e altro ancora. I supporti ergonomici aiutano a rendere l’ambiente di lavoro più confortevole, mentre gli hub USB 3.2 a 4 porte, presenti su tutti i modelli, offrono la versatilità necessaria.

Ma ciò che contraddistingue questi monitor sono le webcam integrate da 2 MP o 5 MP con supporto Windows Hello per consentire agli utenti di accedere istantaneamente alle proprie sessioni, l'uscita DisplayPort per creare configurazioni multi-monitor pulite ed eleganti e le docking station USB-C integrate per trasformare con un solo cavo un ambiente di lavoro basato su laptop, in un desktop più ordinato e produttivo. Tutti i nuovi modelli P3 sono, inoltre, dotati di una confezione sostenibile con involucro di carta e certificazioni secondo le più recenti normative ambientali come EPA, EnergyStar 8, TCO 9.0 ed EPEAT.

I modelli P3 sono disponibili in tre categorie principali:

I modelli QW sono dotati di una webcam regolabile da 2 MP (Full HD) e di supporto Windows Hello per un maggiore comfort e sicurezza, nonché di casse doppie da 5 W per godere di ottime esperienze anche nelle conferenze online.

I modelli CV sono dotati di un'ampia docking station USB-C integrata, che offre un ingresso RJ-45 per avere tramite USB-C una connessione di rete, 65 W USB Power Delivery per caricare e alimentare i notebook e condividere il display, e sono dotati di un'uscita DisplayPort per creare facilmente configurazioni multi-monitor senza ingombri. Al posto dell'uscita DP, il monitor ultrawide CU34P3CV vanta uno switch KVM integrato per controllare due computer con un'unica configurazione tastiera-mouse-monitor. Le doppie casse da 2W completano l'esperienza multimediale.

I modelli CW integrano entrambe le caratteristiche e hanno il vantaggio di una webcam inclinabile a risoluzione superiore da 5 MP (QHD) con supporto Windows Hello, doppie casse da 5W e la stessa docking station USB-C dei modelli CV con Power Delivery da 65W e uscita DisplayPort.

Tutti i modelli utilizzano la tecnologia FlickerFree, la modalità LowBlue e offrono supporti ergonomici o opzioni di montaggio VESA per salvaguardare la salute e il benessere degli utenti sia di giorno che di notte.

Gli AOC 24P3CW, Q27P3CW, 24P3CV, Q27P3CV, CU34P3CV, 24P3QW e Q27P3QW saranno disponibili da febbraio 2023 ai seguenti prezzi:

24P3CW: €329

Q27P3CW: €439

24P3CV: €289

Q27P3CV: €419

CU34P3CV: €549

24P3QW: € 269

Q27P3QW: €369

