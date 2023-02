Getac amplia la propria gamma di soluzioni rugged 5G Windows

Getac ha annunciato di avere aggiunto due nuovi potenti dispositivi alla propria gamma di prodotti rugged Windows 5G sub-6GHz: il notebook semi rugged S410 e il tablet fully rugged F110. I due dispositivi vanno ad affiancare il notebook fully rugged B360 di Getac abilitato al 5G, fornendo così ai clienti che richiedono una combinazione tra potenza di elaborazione, affidabilità rugged e velocità di connessione 5G, una maggiore scelta per individuare la soluzione adeguata alle loro esigenze.

La gamma Getac di soluzioni rugged con Windows con funzionalità 5G opzionale, comprende ora i seguenti prodotti:

B360 - notebook fully rugged

Totalmente progettato per il 5G, B360 combina velocità di elaborazione, luminosità e affidabilità eccezionali, risultando una soluzione portatile altamente avanzata, che eccelle negli ambienti esigenti. Con uno spessore di soli 34,9 mm e un peso di 2,32 kg, B360 può essere trasportato e utilizzato per lunghi periodi di tempo senza causare affaticamento all'operatore. Inoltre, dispone del Wi-Fi 802.11ax e due batterie hot swap, che assicurano l’autonomia di funzionamento tra una carica e l’altra.

S410 – notebook semi rugged

S410 offre prestazioni per l’intera giornata lavorativa, grazie al suo schermo luminoso, maggiore capacità di memoria e potenza di elaborazione, il tutto in un consolidato form factor di Getac. Le caratteristiche principali includono i processori Intel Core i5/i7 di 11ª generazione con integrated Intel Iris Xe Graphics, connettività all'avanguardia, storage SSD PCIe NVMe di serie e storage rimovibile dall'utente, per una maggiore efficienza durante i flussi di lavoro quotidiano e le attività ad alta intensità grafica.



F110- tablet fully rugged

F110 consente agli utenti di lavorare in modo efficace in una grande varietà di ambienti impegnativi senza temere danni o guasti al dispositivo. Il processore quad-core Intel Core i5/i7 di 11ª generazione offre prestazioni straordinarie e un facile multitasking, mentre la scheda grafica integrated Intel Iris Xe assicura una visione ottimale in ogni scenario. Una gamma completa di opzioni di connettività consente di trasmettere i dati e comunicare rapidamente da qualsiasi luogo, mentre la porta ThunderboltTM 4 integrata offre una connessione da 40 Gb/s in grado di aumentare le potenzialità delle soluzioni end-to-end.

