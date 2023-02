Asus annuncia il mouse gaming Harpe Ace e il mousepad Hone Ace Aim Lab Edition

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità del nuovo mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e del mousepad ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Quale leader nel settore gaming, ROG punta così alla realizzazione di prodotti che aiutino i gamer a sviluppare il loro pieno potenziale. Questo cross-over ROG x Aim Lab è il primo del suo genere, che combina hardware ROG di prim'ordine con il software Aim Lab, sul quale fanno affidamento oltre 35 milioni di giocatori in tutto il mondo per migliorare le proprie performance.

Il mouse gaming ROG Harpe Ace è stato progettato con l'aiuto dei professionisti di Aim Lab ed è appositamente realizzato per i gamer FPS. Include Aim Lab Settings Optimizer che analizza le prestazioni del gamer per offrire impostazioni personalizzate del mouse in grado di aiutare gli utenti ad ottenere il massimo dai propri punti di forza e dal proprio stile di gioco individuale. L'Harpe Ace è uno dei mouse gaming più leggeri disponibili, con un peso di soli 54 grammi, ideale per affrontare anche ogni estenuante maratona FPS. Include il sensore ottico ROG AimPoint che assicura fino a 36.000 dpi con una CPI deviation ridottissima – inferiore all’1% – garanzia di una precisione assoluta. In più la tecnologia wireless ROG SpeedNova a bassissima latenza è sinonimo di trasmissione affidabile e istantanea dei dati, oltre che di un'eccezionale efficienza energetica in modalità RF a 2,4 GHz.

L’innovativo tappetino gaming ROG Hone Ace dispone invece di indici di misurazione che operano in tandem con una funzione dedicata del software di Aim Lab, il task "Aim Lab x ROG 360", al fine di aiutare i gamer ad allenare le proprie abilità di movimento all'interno di uno spazio a 360°. L’esclusiva superficie in tessuto ibrido fornisce un attrito ottimale per un tracciamento uniforme e pressoché perfetto sugli assi X/Y, garantendo velocità di movimento e al contempo un controllo davvero accurato. Il nano-rivestimento crea una superficie repellente all'acqua, all'olio e alla polvere e dispone di una robusta base in gomma per una presa stabile sulle superfici.

Mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition

Il mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition ha un fattore di forma ambidestro che è stato testato dai professionisti degli eSport presso Aim Lab. Analisi approfondite e la comprensione più estensiva delle esigenze dei gamer di eSport hanno portato designer e ingegneri a creare 15 diverse versioni, fino a raggiungere il perfetto equilibrio tra forma e distribuzione del peso. La silhouette risultante è quella ideale per i gamer FPS che si cimentano in lunghe sessioni di gioco con impugnature tese, aiutando i gamer a esercitare un controllo migliore e fornendo al contempo un supporto continuo nell'area del palmo.

Le caratteristiche del mouse possono avere un impatto significativo sulle prestazioni. Spesso molti gamer faticano a trovare il prodotto che funzioni meglio per ciascuno di loro. Aim Lab Settings Optimizer guida i gamer attraverso una serie di attività o “task” all’interno del software Aim Lab, quindi analizza le prestazioni, le caratteristiche individuali e i punti di forza del singolo utente per suggerire le migliori impostazioni del mouse, che risultano quindi “su misura” per quello specifico gamer. Queste impostazioni funzionano esclusivamente sul mouse gaming ROG Harpe Ace Aim Lab Edition. Questa funzione garantisce inoltre l’utilizzo delle impostazioni ideali nel settare i DPI del mouse, la regolazione dell'angolo e la distanza di sollevamento.

ROG Harpe Ace pesa solo 54 grammi, cosa che lo rende uno dei mouse wireless gaming per eSport più leggeri disponibili. Il guscio esterno è realizzato con materiali innovativi, un nylon di derivazione biologica, ed è incredibilmente leggero ed eco-friendly, mentre all'interno mostra un layout snello del PCB.

Il sensore ottico ROG AimPoint integrato tiene traccia dei movimenti relativi ai livelli di sensibilità che oscillano da 100 a 36.000 dpi, pur presentando una CPI deviation <1%, da vero leader del settore e ben al di sotto della media di riferimento, pari al 3%. Il sensore registra i movimenti a velocità fino a 650 pollici al secondo (ips) con un'accelerazione fino a 50 g, consentendo ai gamer di muoversi liberamente, tracciando ogni movimento con assoluta precisione.

Inoltre, la tecnologia wireless ROG SpeedNova offre prestazioni a bassissima latenza con una trasmissione di dati sempre affidabile, anche in ambienti congestionati a causa delle interferenze nel segnale RF derivanti dai dispositivi wireless circostanti; è l'ideale, quindi, anche per i gamer che affrontano tornei o lan party. ROG SpeedNova garantisce che il tasso di polling rimanga al massimo delle prestazioni eliminando le interruzioni del segnale mediante la scansione delle frequenze disponibili con interferenze solo minime. A parità di batteria, questa tecnologia assicura anche fino al 50% in più di efficienza energetica rispetto ai mouse wireless tradizionali, arrivando a coprire fino a 90 ore di gioco in modalità RF a 2,4 GHz.

L'Harpe Ace include ROG Paracord, flessibile e leggero, e piedini in PTFE al 100% con bordi arrotondati per ridurre al minimo gli attriti, massimizzando i movimenti e offrendo uno scorrimento ultra-fluido. Inoltre, ROG Harpe Ace è dotato di micro-switch ROG che garantiscono una eccezionale durata di oltre 70 milioni di clic. La funzione di personalizzazione integrata consente ai gamer una calibrazione ottimale, regolando DPI, frequenza di polling e distanza di sollevamento oltre che permettere di eseguire un reset al volo dell'hardware. Questa flessibilità rende l'Harpe Ace ideale quando si partecipa a tornei di eSport.



Mousepad gaming ROG Hone Ace Aim Lab Edition

Il tappetino per mouse ROG Hone Ace Aim Lab Edition presenta indici di misurazione che funzionano in tandem con il task “Aim Lab x ROG 360”, la funzione di allenamento all'interno del software Aim Lab per aiutare a migliorare la mira del giocatore in tutte le direzioni. I contrassegni aiutano i gamer a quantificare i movimenti del polso e dell'avambraccio mentre questi muovono il mouse, consentendo loro di esercitarsi e migliorare le loro abilità di scorrimento di precisione e il posizionamento coerente del mirino.

Il tessuto è ibrido e ha una superficie ruvida che fornisce un attrito ottimale al fine di consentire scivolate veloci con una elevata potenza di arresto per un controllo eccezionalmente accurato. I gamer possono così sperimentare un tracciamento uniforme e perfetto lungo gli assi X e Y, adottando movimenti sempre fluidi e coerenti. Un nano-rivestimento di livello militare protegge da olio, acqua e polvere, rendendo ROG Hone Ace ancora più resistente dai fattori esterni e facile da pulire, per mantenere la superficie di tracciamento consistente e reattiva nel tempo. La base in gomma spessa 3 mm fornisce invece un supporto stabile e antiscivolo, nonché la giusta quantità di ammortizzazione per confortevoli maratone gaming.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition e ROG Hone Ace Aim Lab Edition saranno a breve disponibili sull’ eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner Commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 159,99€ e 39,99€ IVA inclusa.

