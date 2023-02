Samsung presenta i più recenti prodotti, servizi e innovazioni Galaxy al MWC 2023

Samsung Electronics presenterà i più recenti prodotti e servizi, tra cui Galaxy S23 Ultra e Galaxy Book3 Ultra, al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Spagna, dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. I visitatori dello stand Samsung potranno toccare con mano le ultime innovazioni di Samsung Galaxy attraverso esposizioni coinvolgenti e interattive.

Al MWC 2023, Samsung mostrerà come la serie Galaxy S23 incarna il suo impegno per l'innovazione leader del settore, con esperienze epiche di cattura e creazione di contenuti e un design più eco-consapevole.

L'avanzato sistema di fotocamere della serie Galaxy S23 offre agli utenti la possibilità di esplorare la propria creatività, consentendo loro di catturare foto e video a livello davvero cinematografico. I visitatori dello stand potranno testare le caratteristiche della fotocamera di Galaxy S23 Ultra, tra cui la funzionalità Nightography che consente di scattare foto e video in condizioni di scarsa illuminazione, il sensore Adaptive Pixel da 200 MP che consente di ottenere foto con dettagli incredibili e ritratti di qualità superiore con AI Stereo Depth Map. La serie Galaxy S23 offre ai giocatori e ai content creator le prestazioni più veloci e potenti di sempre in casa Galaxy. I visitatori potranno sfidarsi in giochi da corsa presso lo stand e sperimentare le potenti prestazioni di gioco di Galaxy S23 Ultra.

Al centro dell'innovazione di Samsung Galaxy Ultra c'è l'esperienza connessa con l'ecosistema Galaxy potenziato. I visitatori possono esplorare le funzionalità di connessione tra telefono e PC con il nuovissimo Galaxy Book3 Ultra, che offre di passare velocemente e senza attriti da un dispositivo all'altro, da uno schermo all'altro e da un sistema operativo all'altro. I partecipanti al MWC possono inoltre scoprire il meglio dei servizi Samsung con demo per il coaching del sonno con Samsung Health su Galaxy Watch5, Samsung Wallet e la connessione e il controllo dei dispositivi domestici con SmartThings. Potranno anche esplorare le funzioni di privacy e le infinite opzioni di personalizzazione disponibili sui dispositivi Galaxy con One UI 5.1.

Tutte le innovazioni della serie Galaxy S23 sono custodite in un design accattivante che valorizza l'impegno di Samsung per la sostenibilità. La serie Galaxy S23 incorpora materiali riciclati in un numero maggiore di componenti del dispositivo rispetto a qualsiasi altro smartphone Galaxy precedente ed è costruito per durare nel tempo grazie alla sua resistenza e riparabilità, che lo rendono affidabile per gli anni a venire. Presso lo stand, i partecipanti potranno scoprire il nuovo impegno di Samsung rispetto al suo concetto di "Everyday Sustainability" e ammirare un'installazione artistica immersiva composta da diverse generazioni di dispositivi della serie S riciclati.

Samsung crede nella collaborazione aperta e nel rapporto con i partner leader del settore per offrire le migliori esperienze ai propri clienti. Grazie a questo approccio, i visitatori potranno trovare Samsung in diversi stand di aziende partner durante il MWC di quest'anno. I visitatori potranno visitare l'Android Avenue (tra il padiglione 2 e il padiglione 3) per informarsi sui materiali eco-compatibili utilizzati nella serie Galaxy S23, personalizzare le notifiche audio degli ultimi smartphone Galaxy e persino scattare un selfie direttamente dal Galaxy Watch5 in esposizione. Samsung sarà presente anche nello stand di Qualcomm (Padiglione 3, 3E10) dove i visitatori potranno verificare le prestazioni straordinarie di Galaxy S23 Ultra, dotato del nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Lo stand di Samsung Display (padiglione 2, 2K40) mostrerà la resistenza del vetro ultrasottile (UTG) utilizzato per il Samsung Galaxy Z Fold4. I visitatori potranno inoltre toccare con mano il display Dynamic AMOLED 2X, nitido e vivido, utilizzato nella serie Galaxy Book3.

Per celebrare il lancio dei nuovi prodotti, Samsung sarà presente con manifesti pubblicitari per la serie Galaxy S23, la serie Galaxy Book3 e la serie di dispositivi Galaxy nei punti principali della Fira Barcelona Gran Via, tra cui il grande cartellone pubblicitario, l'ingresso principale, i pali delle bandiere e i manifesti apposti all'esterno.

Lo stand Samsung MX (Hall3, 3I10) al MWC si trova nel padiglione 3 della Fira Barcelona Gran Via.

