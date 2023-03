Apple: gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus si tingono di giallo!

Apple ha annunciato il lancio di un nuovo colore giallo per iPhone 14 e iPhone 14 Plus, che va ad arricchire la gamma di colori disponibili questa primavera.

iPhone 14 da 6,1" e iPhone 14 Plus da 6,7"2 hanno un robusto design in alluminio aerospaziale resistente all'acqua e alla polvere, con parte frontale in Ceramic Shield, più robusto rispetto al vetro di qualsiasi altro smartphone, che protegge l’iPhone da gocce e schizzi e dagli incidenti più comuni. L’architettura interna riprogettata offre performance costanti superiori, ideali per gestire carichi di lavoro pesanti e videogiochi ad alte prestazioni, semplificando al contempo le riparazioni e riducendone il costo. Entrambi i modelli sono dotati di splendidi display Super Retina XDR con tecnologia OLED che supporta 1200 nit di luminosità di picco HDR e supporto per Dolby Vision. Il display più ampio di iPhone 14 Plus è ideale per guardare contenuti, seguire in streaming gli allenamenti di Apple Fitness+ e giocare ai videogame, sfruttando anche l'autonomia della batteria più lunga mai vista su un iPhone.

Con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, l’utente ha a disposizione un sistema a doppia fotocamera che comprende una nuova fotocamera principale di livello professionale con un sensore più ampio per foto e video straordinari, e una fotocamera con ultra-grandangolo per catturare prospettive uniche. Sia iPhone 14 che iPhone 14 Plus hanno la nuova fotocamera anteriore TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. Inoltre, la maggiore apertura del diaframma cattura colori più brillanti e dettagli più definiti in condizioni di scarsa luminosità.

Con iPhone 14 è stato introdotto il Photonic Engine, che migliora le prestazioni fotografiche di tutte le fotocamere in condizioni di media o scarsa luminosità rispetto ai modelli della generazione precedente: fino a due volte superiori per le fotocamere TrueDepth e ultra-grandangolo e fino a 2,5 volte superiori per la nuova fotocamera principale. Grazie alla profonda integrazione di hardware e software, Photonic Engine è in grado di preservare persino le trame più fini, restituire colori migliori e mantenere una maggiore quantità di informazioni in una foto.

Inoltre il chip A15 Bionic porta su iPhone 14 e iPhone 14 Plus eccezionali prestazioni di livello professionale. La GPU 5-core aumenta la velocità di elaborazione per carichi di lavoro impegnativi e offre una grafica ancora più fluida per le app video e i giochi ad alte prestazioni. Inoltre, il chip A15 Bionic è al cuore di funzioni della fotocamera come il Photonic Engine e le modalità Azione e la modalità Cinema, garantendo allo stesso tempo un’autonomia eccezionale e proteggendo funzioni fondamentali di privacy e sicurezza quali la crittografia dei dati con Secure Enclave. La CPU 6-core, con due performance core e quattro efficiency core, è in grado di svolgere in scioltezza operazioni complesse, mentre il Neural Engine 16‑core può eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, permettendo calcoli di machine learning ancora più veloci per le funzioni di iOS 16 e le esperienze in app di terze parti.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono attualmente disponibili nei colori mezzanotte, galassia, (PRODUCT)RED,9 blu e viola e saranno disponibili anche in giallo nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB a partire da €1.029 (Iva inclusa) e €1.179 (Iva inclusa) rispettivamente.

In Italia e in più di altri 60 Paesi e territori sarà possibile preordinare iPhone 14 e iPhone 14 Plus a partire dalle 05:00 (PDT) (14:00 ora italiana) di venerdì 10 marzo, con disponibilità a partire da martedì 14 marzo.

In Italia è possibile acquistare iPhone 14 a €1.029 o €42.87 al mese per 24 mesi prima della permuta, e iPhone 14 Plus a €1.179 o €49,12 al mese per 24 mesi prima della permuta su apple.com/it/store, nell’app Apple Store e negli Apple Store. iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono anche disponibili presso i rivenditori autorizzati Apple e alcuni operatori. Inoltre i clienti possono ricevere un credito che va da €30 a €685 per l’acquisto di iPhone 14 dando in permuta un iPhone 11 o modello successivo11 su apple.com/it/store.

