Alexa: le Routine sono ora disponibili anche per i profili Amazon Kids

Alexa, apri Amazon Kids!” è la formula magica per accedere al servizio Amazon Kids, completamente gratuito e disponibile su tutta la gamma di dispositivi Echo compatibili, che ha l’obiettivo di creare un ambiente piacevole e sicuro per bambini dai 3 ai 12 anni, dove insieme agli adulti possano divertirsi, imparare e giocare con Alexa. Oltre alle tante funzionalità già disponibili per i profili Amazon Kids, da oggi è possibile anche impostare le Routine, vere e proprie scorciatoie che permettono di risparmiare tempo raggruppando una serie di azioni, in modo da non doverle chiedere singolarmente. I genitori possono così creare le Routine più adatte alle esigenze dei propri bambini.

Per creare il profilo bambino, sono necessari alcuni semplici passaggi:

Sull’app Alexa, cliccare su ‘ Impostazioni’ , poi ‘ Il tuo profilo e la tua famiglia’

Selezionare ‘ Aggiungi un’altra persona’

Inserire il nome del bambino e premere invio

Selezionare ‘ Bambino’ e inserirne la data di nascita

Selezionare ‘Aggiungi’

Dopo aver creato il profilo, è necessaria l’autorizzazione del genitore:

Nella schermata ‘Il tuo profilo e la tua famiglia’ , selezionare il profilo bambino appena creato

Nella schermata ‘ Completa questi passaggi [...]‘, selezionare ‘ Avanti ‘

Nella schermata ‘ Autorizzazione dei genitori ‘, selezionare ‘ Ok’

Seguire le istruzioni per fornire il consenso

Una volta completati questi semplici passaggi, si è pronti per iniziare. Basta dire “Alexa, apri Amazon Kids”. Come utilizzare le Routine

Aprire l’App Alexa.

Cliccare su Altro, selezionare Routine e toccare l’icona (+).

Dopo aver inserito le impostazioni, cliccare su ‘Attiva’: la Routine è subito pronta all’uso.

A partire dal buongiorno, i genitori potranno chiedere ad Alexa di svegliare i propri bambini ogni mattina con una filastrocca o con la sigla del loro cartone animato preferito, un modo per iniziare la giornata con tanto entusiasmo. In esclusiva su Amazon Music, sono disponibili playlist dedicate come Disney Hits e Sigle dei Cartoni Animati, per divertirsi cantando e ballando sulle note delle canzoni che amano di più, da Baby Shark ad Hakuna Matata de Il Re Leone. Per iniziare, basterà dire “Alexa, buongiorno!”. Fino ad arrivare alla buonanotte quando i bambini possono lasciarsi cullare da racconti e fiabe senza bisogno di chiedere ogni volta “Alexa, raccontami una storia”. Dopo aver impostato una Routine apposita, basterà infatti dire “Alexa, buonanotte!” per ascoltare una favola prima di addormentarsi. Condividere questo momento speciale insieme alla famiglia sarà un’abitudine a cui non vorranno più rinunciare! E per assicurarsi che non si addormentino con le luci accese, basterà anche in questo caso chiedere ad Alexa di spegnere l’illuminazione della stanza ogni giorno all’ora stabilita grazie ai dispositivi intelligenti con integrazione Alexa.

