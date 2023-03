ROG Phone 7 sarà svelato ufficialmente il 13 aprile

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi l'evento virtuale ROG Phone 7: For Those Who Dare, durante il quale verrà svelata la nuova serie ROG Phone 7. L'evento, che si svolgerà esclusivamente online, avrà luogo il 13 aprile 2023 alle ore 14:00.

All'evento, ROG presenterà la serie ROG Phone 7, dotata dell'ultimo processore di punta Qualcomm, di un sistema di raffreddamento rinnovato e di un'esperienza di gioco coinvolgente di altissimo livello. Grazie al display da gioco più fluido di sempre, a una batteria straordinaria, alle gesture innovative e a funzioni intelligenti, la nuova serie ROG Phone 7 offre il vantaggio competitivo di cui i giocatori hanno bisogno.

Per festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo ROG Phone 7, ASUS ROG ha organizzato il ROG Festival, un evento esclusivo con tantissime offerte che si aggiornano ogni settimana e includono notebook, smartphone, accessori e molti altri prodotti ASUS.

