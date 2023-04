Apple: due nuovi store in India

Apple ha annunciato l’apertura di due nuovi Store in India: Apple BKC a Mumbai il 18 aprile e Apple Saket a Delhi il 20 aprile.

Questi due nuovi punti vendita rappresentano un segnale di forte espansione in India, offrendo nuovi fantastici modi di scoprire, esplorare e acquistare i prodotti Apple, con assistenza ed esperienze eccezionali per la clientela.

La facciata di Apple Saket è stata svelata questa mattina, con il suo design unico che trae ispirazione dai tanti ingressi di Delhi, ciascuno indicante un nuovo capitolo dello storico passato della città. La grafica colorata celebra il secondo Apple Store in India, situato proprio nella capitale. A partire dal 20 aprile, i clienti e le clienti potranno entrare per esplorare l’intera linea di prodotti Apple e ricevere assistenza personalizzata dai team di Specialist, Creative e Genius.

In occasione dell’apertura del primo Apple Store in India, Apple BKC ha annunciato una serie speciale Today at Apple dal titolo “Mumbai Rising”, che durerà fino a fine estate. Le sessioni riuniranno clienti e personalità creative e della scena artistica locale, e offriranno attività pratiche con i prodotti e i servizi Apple celebrando la comunità e la cultura di Mumbai. I clienti possono esplorare le sessioni "Mumbai Rising" e iscriversi su apple.com/in/today.

