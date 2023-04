Sony Electronics presenta BVM-HX3110, il suo monitor 4K HDR di punta

Sony Electronics ha lanciato un monitor professionale 4K HDR da 30.5 pollici per la valutazione critica, il gradiente di colore, la produzione live e la post-produzione. Il monitor BVM-HX3110 presenta un pannello LCD, dual layer antiriflesso progettato da Sony, con elaborazione del segnale esclusiva di Sony. Inoltre, supporta una luminanza di picco più elevata, fino a 4000 cd/m², mantenendo al contempo neri profondi senza compromessi.

Il monitor BVM-HX3110, oltre alle caratteristiche come l'accuratezza della riproduzione del colore, la coerenza e la precisione delle immagini, connotazioni specifiche dei monitor Sony della serie BVM, offre highlight più luminosi e presenta una nuova modalità opzionale di risposta rapida dei pixel per ridurre la sfocatura nelle immagini in movimento. Inoltre, presenta un angolo di visione più ampio, oltre a un'interfaccia IP standard per i segnali SMPTE ST2110, per integrarsi con l'ecosistema Networked Live di Sony. L'affermato BVM-HX310 rimane disponibile come modello complementare del monitor BVM-HX3110 e offre la stessa coerenza di riproduzione del colore, curva di gamma e funzionamento.

Fra le altre pregevoli funzioni, il nuovo set di strumenti standard del monitor integra monitoraggio della forma d'onda/vettorscopio (WF/VS), falso colore, assistenza alla messa a fuoco, sottotitoli, elaborazione LUT 3D e modalità di visualizzazione quadrupla e affiancata. I vantaggi aggiuntivi, oltre alla risposta rapida dei pixel, comprendono il supporto per JPEG-XS e per il Simple Network Management Protocol (SNMP) tramite licenze opzionali. La funzionalità dei dispositivi di conversione HDR/SDR e l'uscita di segnale 3D LUT per l'utente sono consentite da altre licenze opzionali.

Il modello BVM-HX3110 usa la stessa gamma di colori e si coordina perfettamente con diversi monitor Sony, come il modello BVM-HX310, complementare e consolidato, e con i monitor della serie PVM-X e LMD-A. È compreso anche il modello LMD-A180 , un monitor di visione HD high grade HDR da 18,4 pollici con un'ampia gamma di colori, che abbiamo appena annunciato. LMD-A180 è ideale per il monitoraggio sul set, e può essere montato a rack quando serve un monitoraggio generale. Sostituisce il monitor LMD-A170.

La disponibilità è prevista per novembre 2023.

