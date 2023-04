Ring presenta il nuovo Ring Intercom, il dispositivo che rende smart il citofono di casa

Ring, una società Amazon, ha annunciato la disponibilità di Ring Intercom, un’aggiunta fai-da-te ai citofoni compatibili. Con Ring Intercom, che migliora le funzionalità dei citofoni ed è connesso al Wi-Fi, i condomini possono parlare comodamente con chiunque suoni al citofono e aprire il portone dello stabile, anche quando non sono in casa. Grazie al nuovo dispositivo Ring Intercom, i clienti hanno il pieno controllo grazie all’app Ring, attraverso la quale possono aprire il portone contactless per sé stessi e le persone fidate e avere sempre sotto controllo quando qualcuno suona il citofono o un utente autorizzato entra nello stabile, anche quando si trovano fuori casa.

Compatibile con la maggior parte dei citofoni audio e molti videocitofoni e alimentato da una batteria ricaricabile e riutilizzabile, Ring Intercom può essere collegato al citofono dell’appartamento senza dover apportare modifiche strutturali.







Ring Intercom introduce nuove funzioni premium per rendere più comoda e sicura la vita quotidiana in appartamento, senza bisogno di alcun tipo di abbonamento.

Apertura a distanza : grazie agli avvisi in tempo reale che si ricevono sullo smartphone quando qualcuno suona il citofono, i clienti possono parlare con i visitatori tramite l’app Ring e aprire il portone a distanza, per dare accesso allo stabile da qualsiasi luogo si trovino. Il registro delle attività nell’app Ring fornisce una panoramica delle chiamate perse e di quelle a cui si è risposto, oltre a quante volte è stata utilizzata l’Apertura a distanza.

Utenti condivisi : i clienti possono condividere l'accesso a Ring Intercom con i membri della propria famiglia, dando loro la possibilità di entrare nello stabile, interagire con i visitatori che suonano il citofono e consentirne l'accesso da remoto tramite l'app Ring direttamente dallo smartphone.

Verifica automatica per le consegne Amazon : i clienti possono scegliere di ricevere una consegna Amazon anche quando sono fuori casa. Questa funzione opzionale consente ai fattorini verificati di consegnare i pacchi Amazon in modo sicuro all'interno dello stabile durante un intervallo di tempo limitato, lasciando il pacco in un luogo sicuro e prestabilito, anche se si è fuori casa.

Ospite pre-approvato: questa funzione consente ai clienti di assegnare chiavi virtuali ai visitatori abituali, come i familiari o i collaboratori domestici, in modo che non debbano più aspettare all'ingresso dello stabile ma possano accedervi direttamente all'arrivo. Inoltre, è possibile revocarne l'accesso in qualsiasi momento, senza dover distribuire codici di accesso ed evitando di acquistare o tenere traccia di chiavi. È anche possibile decidere quando gli ospiti pre-approvati possono accedere allo stabile e per quanto tempo, concedere l'accesso 24 ore su 24, in determinati giorni o solo in determinate fasce orarie e modificare queste impostazioni in qualsiasi momento dall'app Ring.

Ring Intercom può essere gestito tramite Alexa attraverso i dispositivi compatibili. Collegando Ring Intercom ai dispositivi con integrazione Alexa, è possibile rispondere al citofono anche se in quel momento si hanno le mani occupate o si sta partecipando ad una video call e consentire l’accesso al proprio stabile ai visitatori. Basta dire: “Alexa, apri il portone”. Inoltre, è possibile aggiungere la funzionalità di videocamera all’interno dell’appartamento collegando Ring Intercom ad altri dispositivi Ring come Indoor Cam, per una maggiore sicurezza.

Fino al 27 aprile, Ring Intercom è disponibile su Ring.com e Amazon.it ad un prezzo di lancio di 49,99 euro, anziché 129,99 euro.

