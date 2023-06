FUJINON XF8mmF3.5 R WRl l’obiettivo in grado di catturare un campo visivo più ampio di quello che gli occhi umani possano scorgere

FUJIFILM ha annunciato il lancio di FUJINON XF8mmF3.5 R WR, obiettivo UWA con eccezionali prestazioni di risoluzione delle immagini, con uno schema ottico composto da 12 elementi suddivisi in nove gruppi, inclusi tre elementi asferici e due elementi ED.

Vanta un angolo di visione di 121° in diagonale e 112° in orizzontale. Erroneamente si crede che la visione umana abbia un campo visivo grandangolare, invece il campo visivo effettivo per l'area osservabile chiaramente da una persona è limitata a circa 60°*1.

L'angolo di campo per l'obiettivo UWA da 8mm (equivalente a 12mm nel formato pellicola da 35mm) acquisisce informazioni in un'area che è circa il doppio del campo visivo effettivo, al di là di ciò che la visione umana può riconoscere. Inoltre, con l'angolo di visione diagonale di 121°, la lunghezza focale UWA di 8mm è perfetta per catturare l’elevata quantità di informazioni nella fotografia di paesaggio o per sfruttare la prospettiva unica e a elevato impatto drammatico, tipica delle ottiche ultra-grandangolari.

L'obiettivo è performante per le ampie distese dei paesaggi, assicurando elevata nitidezza sull’intera inquadratura, grazie alle sue eccezionali prestazioni di risoluzione. L'uso dell'esclusivo design ottico di Fujifilm consente una nitidezza visiva sull’intero fotogramma.

L'obiettivo UWA porta un’enorme quantità di informazioni in dettagli intricati, ad es. rami e foglie di alberi in vaste terre selvagge o particolari ornamentali in una maestosa cattedrale o tempio.

Il design compatto dell'obiettivo facilita la portabilità, consentendo agli utilizzatori di godersi il mondo della fotografia ultra-grandangolare con prontezza.

Nonostante sia un obiettivo ultra-grandangolare, XF8mmF3.5 R WR misura 52,8mm di lunghezza, pesa 215g e ha un attacco per filtri con la versatile dimensione della filettatura di 62mm.

La filettatura del filtro di 62mm consente di arricchire la fotografia di paesaggio poichè facilita l'impiego di una varietà di filtri per scatti a lunga esposizione e per la fotografia in viaggio.

Inoltre, il suo design compatto e leggero lo rende un obiettivo walkaround, ossia ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui paesaggistica, architettura, istantanee e fotografia alla scoperta del mondo.

FUJINON XF8mmF3.5 R WR sarà disponibile durante il mese di luglio 2023 al prezzo consigliato di 949,99euro iva compresa.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita