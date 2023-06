Accessori tech dal cuore rossonero: Celly presenta la linea dedicata al Milan

Dal 2021 Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, è a fianco di AC Milan in qualità di Mobile Phone Accessories Partner. Per celebrare questa partnership, Celly ha sviluppato una nuova collezione di accessori dedicata al Club, caratterizzati da un deciso color grafite e dall’iconico logo Milan a contrasto, simbolo della fede e della passione dei tifosi milanisti del mondo. Linea disponibile a partire da maggio 2023.

Auricolari True Wireless Gli auricolari true wireless sono caratterizzati da design ergonomico, microfono incorporato, capsule in-ear e controllo remoto con tecnologia touch. Queste caratteristiche li rendono estremamente confortevoli e pratici, perfetti da utilizzare in ogni occasione. Garantiscono fino a 5 ore di autonomia.

Prezzo: 59,99€

Speaker wireless 5W Speaker wireless con potenza fino a 5 Watt e autonomia fino a 4 ore, dotati di tecnologia TWS: è possibile accoppiare due speaker allo smartphone e riprodurre contemporaneamente musica da entrambi. Il dispositivo è ideale sia per interno che per esterno, essendo resistente agli schizzi d’acqua. Prezzo: 29,99€

Cuffie wireless Le cuffie Celly si connettono in maniera wireless allo smartphone, e grazie a padiglioni imbottiti, microfono integrato e archetto regolabile rappresentano una soluzione comoda e versatile, da utilizzare nel tempo libero o per le attività lavorative. Prezzo: 34,99€

Powerbank 10.000 mAh Powerbank con capacità di 10.000 mAh e output totale da 20W. Estremamente pratico da portare sempre con sé e perfetto per mantenere carichi i propri dispositivi, che siano smartphone, auricolari o tablet. Prezzo: 39,99€

Supporto da scrivania per tablet e smartphone Questo supporto universale per scrivania è compatibile con i diversi modelli di tablet e di smartphone, ed è adatto a tutti coloro che hanno necessità di un sostegno per i device durante studio o lavoro. Il braccio è estendibile, mentre altezza e inclinazioni sono regolabili, assicurando la massima praticità. Prezzo: 14,99€

Cover in TPU 100% riciclato Cover Celly soft touch in TPU 100% riciclato, con certificazione Global Recycled Standard. Questa versione caratterizzata dal logo di AC Milan è compatibile con i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Prezzo: 14,99€

