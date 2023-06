Crisi dei chip: i prezzi online dell’elettronica continuano a crescere

Sono trascorsi esattamente due anni da quando si è iniziato a parlare della carenza a livello mondiale di chip, i componenti necessari per il funzionamento di computer, smartphone e praticamente ogni apparecchio elettronico. Tra i principali elementi che hanno comportato l’insorgere di una situazione unica nel panorama economico mondiale, hanno avuto un ruolo centrale il temporaneo fermo dei principali impianti produttivi di semiconduttori a seguito della pandemia di Covid-19 e l’imprevista crescita nella richiesta di dispositivi elettronici per far fronte alle necessità dello smart working.

A due anni di distanza, idealo ha voluto analizzare il mercato online dei principali prodotti di elettronica per verificare se ancora oggi la scarsa disponibilità di microchip, oltre alla più generale inflazione, stia causando un aumento dei prezzi.

Purtroppo, la risposta è affermativa. Dall’analisi della fluttuazione dei prezzi online dei principali prodotti di elettronica sul portale italiano di idealo si notano tuttora costi più alti della media di circa il 9% rispetto all’anno precedente.

Tra i prodotti di elettronica che hanno fatto registrare online i rincari maggiori troviamo i PC che nel corso dell’ultimo anno sono arrivati a costare il 18% in più. In dettaglio, prendendo come riferimento i costi di maggio del periodo 2021-23, un PC che in media costava 855 euro nel 2021, è arrivato a costare circa 1.000 euro nel 2022 e oltre 1.160 euro nel 2023. Si tratta, dunque, di un aumento di prezzo del +36% nel giro di due anni.

Nel corso del 2023 sono costate di più anche le schede madri e le fotocamere digitali mirrorless (+17%), i tablet e i processori (+16%), gli smartphone (+15%), gli access point (+14%) e i router (+10%).

Tra le poche categorie dell’elettronica a segnare una leggera decrescita dei costi rispetto allo scorso anno, si segnalano le stampanti multifunzione (-3%) ed i televisori (-8%).

I prezzi, dunque, tendenzialmente continuano a crescere e questo anche perché continua a salire la domanda nel settore. In media, le ricerche legate alla categoria elettronica – sempre sul podio tra quelle più interessate dal mondo e-commerce – sono cresciute ulteriormente dell’11% nel corso dell’ultimo anno. Da segnalare, in particolar modo, l’interesse nei confronti delle schede madri, cresciuto di oltre l’80%, quello per i server NAS superiore al 30% e quello per console di gioco, smartphone e processori superiore al 20%.

