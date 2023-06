Antenna amplificata per interni ideale per ogni TV: AT 49 USB di Meliconi

Non tutte le abitazioni dispongono di una presa antenna in ogni stanza e non tutte le case sono dotate di antenna. Pensiamo, ad esempio, ad un fine settimana in camper o nell’appartamento affittato per la stagione estiva. In questi casi l’impiego di un’antenna da interni risulta essere necessario per non perdere i propri programmi preferiti e per godersi quel comfort e quel relax che solo la nostra TV sa offrirci.

Meliconi, lo specialista dell’accessorio audio-video, ha la soluzione: AT 49 USB! Si tratta di un’antenna TV da interni, fra le più vendute sul mercato, capace di offrire una ricezione ottimale dei canali TV grazie anche ad alcune nuove caratteristiche:

· permette di ricevere i segnali televisivi Digitali terrestri DVBT (anche in MPEG4) ed è già predisposta per i nuovi segnali DVBT2 HEVC

· è dotata di filtri per evitare le interferenze dei segnali 4G e 5G, per una massima qualità del suono e dell'immagine

· Si alimenta direttamente dalla TV tramite la presa USB di quest’ultima (ideale in tutti i contesti, anche in vacanza) semplificando l’installazione; in più non occorre ricordarsi di spegnere l’antenna dopo l’uso: essa infatti si accende/spegne in automatico quando si accende / spegne il TV a cui è collegata.

Dal design elegante, gradevole e salvaspazio, l’AT 49 USB si distingue per le ottime performance, garantite anche da un elemento captante rotante fino a 340°. L’amplificatore è di alta qualità e molto più efficiente rispetto alla stragrande maggioranza delle Antenne TV da Interni attualmente sul mercato.

Oggi, inoltre, in linea con gli obiettivi aziendali di riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti, anche l’At49 USB è proposta al pubblico in una confezione priva di plastica.

Il prezzo indicativo è di 55,49 euro al pubblico.







SPECIFICHE TECNICHE

·

Ideale per ricevere i segnali: DVB-T, DVBT2 HEVC, TNT, HD, DAB+

·

Alimentazione

: tramite USB direttamente dal TV

·

Filtri: 4G - 5G

·

Figura di rumore dell’amplificatore = 1dB

·

Banda di sintonizzazione: VHF e UHF (174~230 MHz e 470~694 MHz).

·

Portata: fino a 30 km

·

Confezione plastic-free

·

Garanzia: 2 anni.

L'antenna TV Amplificata per interni

AT 49

USB

è

acquistabile sul

Sito Meliconi

, presso i negozi della Grande Distribuzione, i negozi specializzati di elettronica, i negozi di ricambi e componenti elettronici, ed i migliori siti di e-commerce.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita