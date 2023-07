Lenovo amplia il portafoglio di workstation mobile ThinkPad con i processori AMD Ryzen PRO 7040

ThinkPad P16v

: workstation potente per i creator che richiedono maggiore potenza per gestire facilmente grandi carichi di lavoro e attività multitasking. È dotata di processori AMD Ryzen 9 PRO 7040 HS Series Mobile, GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation per workstation mobile e un doppio deflusso termico che massimizza il raffreddamento. Offre inoltre una gamma di opzioni di visualizzazione, tra cui un pannello IPS super luminoso da 800nit con luce blu ridotta, e le più recenti funzionalità di sicurezza chip-to-cloud per proteggere i dati preziosi e l'identità durante i continui spostamenti.