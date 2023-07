Hub USB di Manhattan: per espandere la connettività di pc, smartphone e tablet

Manhattan propone tre versioni di hub USB a più porte. I modelli si caratterizzano per il design compatto e leggero, perfetto per essere riposto in una borsa per laptop o nella tasca di uno zaino. Questi Hub portatili sono tutti alimentati tramite bus e non richiedono alimentazione esterna e, grazie anche all’installazione Plug and Play che permette di connetterli ai dispositivi mobili senza bisogno di alcuna configurazione o driver, garantiscono il massimo della vesatilità e praticità.

Il modello IUSB31C-COMBO-HUB4MH presenta quattro porte USB-A adatte a collegare tastiere, mouse e unità flash fornendo con una velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5 Gbps e una potenza di ricarica fino a 4,5 W, fattori che rendono l’Hub pratico per chi, per lavoro o svago, necessita per i propri device mobili di una connettività efficiente. Il cavo combinato 2 in 1 garantisce un’ampia possibilità di connessione permettendo il collegamento sia con dispositivi provvisti di porta USB-A che di porta USB-C. Nemmeno la compatibilità con i software è un problema per questo Hub USB: può essere utilizzato con Windows, macOS, Linux e Chrome OS, senza problemi di affinità con i sistemi operativi.





La secondo versione di hub di Manhattan, IUSB32-HUB4AI ha sempre quattro porte USB-A SuperSpeed 5 Gbps ed è l’ideale per PC desktop, Ultrabooks, laptops, Chromebooks, MacBooks, dispositivi Surface e molti altri. Le caratteristiche peculiari di questo hub sono la presenza di interruttori per ogni singola porta, utili per attivare e disattivare in modo individuale ogni ingresso, e la lunghezza del cavo di collegamento incorporato che raggiunge 1,5 metri. L’alloggiamento elegante con un ingombro decisamente ridotto è ideale per essere posizionato su una scrivania, oltre che portato con sé in viaggio.

A 3 porte USB-A è, infine, l’Hub USB 3.2 Gen1 IUSB3-HUB3SDM, che presenta un lettore di memorie, compatibile con Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) e Memory Stick, in grado di rilevare automaticamente le schede applicate. Il dispositivo supporta una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps ed è retrocompatibile con tutti i dispositivi USB 2.0 e 1.1. Disponibile sia in versione USB-A che in versione USB-C per quel che riguarda la connessione al PC.

Gli Hub USB di Manhattan Shop sono un accessorio perfetto per gestire numerosi dispositivi USB contemporaneamente sfruttando le funzionalità offerte dall’interconnessione dei dispositivi mobili. I numerosi ingressi, il design, le prestazioni e la flessibilità di utilizzo rendono questi prodotti degli strumenti fondamentali per tutti coloro che vogliano un’esperienza di utilizzo agile e smart dei propri device portatili.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita