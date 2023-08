Pocketbook: in arrivo l’eReader e taccuino digitale Inkpad X PRO

L’ultima novità PocketBook si chiama InkPad X Pro: l'ereader con cui il 4° produttore al mondo di lettori elettronici fa il suo ingresso nel settore dei taccuini digitali.

Basato su sistema operativo Android, l’ereader dell’azienda svizzera può utilizzare tutte le app di scrittura per diventare, a tutti gli effetti, un quaderno digitale su cui prendere appunti o fissare un’idea.

La memoria interna da 32 GB assicura lo spazio necessario per contenere libri e creare una serie praticamente infinita di taccuini tematici da portare sempre con sé.

Con i suoi 10,3'' (risoluzione 1404×1872 e 227 PPI) lo schermo antiriflesso dell'InkPad X Pro permette di visualizzare meglio il testo rispetto ad altri device non solo per le dimensioni ma soprattutto per la qualità della tecnologia, studiata per non affaticare gli occhi in qualsiasi condizione di lettura anche grazie alla funzione SMARTlight con illuminazione frontale adattiva. In pratica gli utenti possono scegliere il grado di luminosità della pagina ma anche la tonalità più o meno calda o fredda, così da personalizzare al massimo la lettura anche in base alle condizioni di luce. Opzioni capaci di convincere anche i lettori più legati al cartaceo. PocketBook InkPad X Pro ha un processore Quad Core con 2 GB di RAM, modulo Wi-Fi, Bluetooth per ascoltare audiolibri e file audio nei formati MP3 e WAV connettendo cuffie o altoparlanti senza fili. La porta di ricarica è di tipo USB C.

La custodia protettiva, in dotazione insieme alla stilo Wacom, una volta chiusa mette il lettore in stand-by.

Formati supportati: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPG, JPEG. InkPad X Pro sarà disponibile da ottobre a un prezzo di 420 euro.

