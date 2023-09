Amazon rinnova la gamma di Fire TV Stick

Amazon ha annunciato una serie di aggiornamenti della gamma Fire TV, introducendo Fire TV Stick più potenti: i nuovi dispositivi Fire TV Stick 4K Max, ora con la modalità ambiente di Fire TV, e Fire TV Stick 4K.

Il nuovo dispositivo Fire TV Stick 4K Max (2a generazione) è il primo lettore multimediale per lo streaming dotato della modalità ambiente e di un processore quad-core da 2.0 GHz aggiornato, che lo rende il dispositivo per lo streaming più intelligente e potente di Amazon. Fire TV Stick 4K Max è il primo a includere il supporto per il Wi-Fi 6E, consentendo ai clienti con un router compatibile di godere di un’esperienza di streaming più fluida con una latenza più bassa e di velocità più elevate con meno interferenze da altri dispositivi abilitati al Wi-Fi di casa. Grazie alla qualità 4K Ultra HD, al supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HDR10+ e all’avvolgente audio Dolby Atmos, il nuovo dispositivo Fire TV Stick 4K Max offre la migliore esperienza visiva e audio della gamma.

Fire TV Stick 4K Max dispone di 16GB di memoria, il doppio rispetto alla generazione precedente, consentendo di salvare ancora più app e giochi direttamente sul dispositivo. È anche il primo dispositivo Fire TV Stick a essere dotato del telecomando vocale Alexa Enhanced Edition, che offre pulsanti dedicati ai canali e un pulsante “Recenti” per accedere con un solo tocco all'app o al canale utilizzato più di recente.

La modalità ambiente di Fire TV trasforma il televisore in uno splendido display intelligente ed è ora disponibile a soli 79,99 euro con il lancio di Fire TV Stick 4K Max.

La modalità ambiente può anche trasformare il televisore in una vera e propria galleria d’arte, senza bisogno di un abbonamento mensile. Basta chiedere semplicemente ad Alexa o tenere premuti i pulsanti “Home” o “Alexa” sul telecomando quando non si trasmette in streaming per sostituire con bellissime opere d’arte lo schermo vuoto del televisore. Infatti, sono disponibili oltre 2.000 opere d’arte gratuite, con una collezione di artisti provenienti da Francia, Spagna, Italia, Giappone e Australia e opere provenienti da importanti istituzioni, come il Museo d’Orsay di Parigi, il Museo del Prado di Madrid e la Galleria d’Arte Moderna di Firenze. Inoltre, è possibile scegliere tra una varietà di opzioni artistiche, tra cui motion graphics, paesaggi e foto personali.

Con la modalità ambiente di Fire TV, i clienti possono anche vedere in un colpo d’occhio informazioni come la loro programmazione con calendari e promemoria, lasciare note adesive per i membri della famiglia, controllare dispositivi intelligenti come fotocamere, luci o un dispositivo Ring doorbell, così come riprodurre audio da servizi come Amazon Music e Spotify.

Fire TV Stick 4K (2a generazione) garantisce le migliori prestazioni di Fire TV Stick a meno di 70 euro. Introduce il supporto per il Wi-Fi 6 e dispone di un processore quad-core da 1.7 GHZ aggiornato, che lo rende più potente di quasi il 30% in più rispetto alla generazione precedente. I clienti possono godere di immagini in qualità 4K Ultra HD e di un audio Dolby Atmos avvolgente, con il supporto per il formato Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+. Inoltre, con Home Theater di Alexa, è possibile collegare i dispositivi Echo compatibili in modalità wireless per riprodurre l’audio su più altoparlanti e ingressi.

