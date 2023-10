Intel presenta la famiglia di processori Intel Core per desktop di 14esima generazione

Intel ha presentato la nuova famiglia di processori Intel Core di quattordicesima generazione per desktop, con il lancio di Intel Core i9-14900K. Quest’ultima generazione comprende sei nuovi processori per desktop fin dal lancio, con un massimo di 24 core e 32 thread e fino a 6GHz di frequenza di serie. Inoltre, Intel Core i7-14700K offre 20 core e 28 thread grazie all’aggiunta di quattro Efficient core (E-core) rispetto alla generazione precedente. In aggiunta, la Extreme Tuning Utility (XTU) di Intel presenta la nuova funzione AI Assist, che abilita l’overclocking one-click guidato da AI su processori selezionati.

Al vertice dello stack di processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione troviamo l'i9-14900K, il processore desktop più veloce al mondo, con velocità di 6 GHz di serie, che offre ai gamer il vantaggio di cui hanno bisogno per rimanere al top3. Inoltre, con il 25% di core in più nell'i7-14700K, i creatori di contenuti potranno godere di prestazioni significativamente superiori per i loro carichi di lavoro multi-thread. Combinati con la migliore esperienza di overclocking al mondo e con la compatibilità con le motherboard serie 600/700, i processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione offrono la potenza di calcolo e le prestazioni richieste dagli appassionati.

I processori desktop Intel Core di quattordicesima generazione saranno disponibili in commercio e attraverso i partner OEM a partire dal 17 ottobre 2023.

