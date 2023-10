Apple amplia la linea con una nuova Apple Pencil

Apple offre più opzioni di scelta a chi usa iPad, grazie a una nuova Apple Pencil, compatibile con tutti i modelli di iPad che hanno la porta USB-C.

La nuova Apple Pencil è perfettamente compatibile con funzioni di iPadOS quali Scrivi a mano e Note rapide, e risulta comodissima quando si collabora tramite Freeform. Se usata sui modelli di iPad Pro con M2, la nuova Apple Pencil supporta la funzione 'hover' che ne rileva la presenza senza contatto con lo schermo, permettendo di scrivere e disegnare con ancora più precisione.

Scorrendo il tappo si trova una porta USB-C, che permette di abbinare e ricaricare la nuova Apple Pencil tramite cavo USB-C. Quando è attaccata magneticamente all’iPad, entra in modalità standby per risparmiare batteria.







La nuova Apple Pencil è il modello più conveniente, risultando quindi ideale per le attività di tutti i giorni. Grazie alla ricarica e all’abbinamento via USB-C, è perfetta per chi usa iPad (10ª generazione), ed è compatibile anche con tutti i modelli con porta USB-C, compresi iPad Pro, iPad Air e iPad mini.

Apple Pencil (1ª generazione) è sensibile alla pressione, per regalare un’esperienza di disegno straordinariamente fluida e naturale. Apple Pencil (1ª generazione) è compatibile con iPad (10ª generazione), e la porta Lightning su iPad (9ª generazione) permette di abbinarla e ricaricarla in modo facile e veloce.

Apple Pencil (2ª generazione) migliora e snellisce ulteriormente i flussi di lavoro professionali grazie al supporto per la pressione, il gesto doppio tap e la funzione 'hover' senza contatto sui modelli di iPad Pro con M2. Compatibile con iPad Pro, iPad Air e iPad mini, Apple Pencil (2ª generazione) ha una finitura opaca e un lato piatto che si attacca magneticamente per l’abbinamento e la ricarica.

