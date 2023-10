Samsung amplia la serie Galaxy con i nuovi Tab A9 e Tab A9+

Samsung ha annunciato la nuova serie Galaxy Tab A9 con i modelli Tab A9 e A9+ che vantano gli schermi più grandi di tutti i tablet della serie Galaxy A, con display rispettivamente da 8,7 e 11 pollici.

Gli utenti di Galaxy Tab A9+ possono perdersi in esperienze di visione di livello cinematografico, grazie a una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, per giocare o fare scrolling senza rallentamenti, e godere di un audio coinvolgente grazie agli altoparlanti quadrupli, potenziati da Dolby Atmos. Grazie alla connettività 5G iperveloce, non c'è bisogno di preoccuparsi che lo streaming possa interrompersi quando si è in viaggio. Galaxy Tab A9 è dotato di doppi altoparlanti. Entrambi i tablet sono caratterizzati da un design elegante e compatto con una copertura posteriore dalla texture morbida, che li rende facili da maneggiare.

Progettato per migliorare la produttività e la capacità di apprendimento, il Galaxy Tab A9+ porta il multitasking a livello di PC sul tablet con Samsung DeX e la finestra multi-attiva consente fino a tre schermi divisi per massimizzare la possibilità di fare più operazioni contemporaneamente. Gli utenti della serie Galaxy Tab A possono ora registrare il proprio schermo con Registrazione Schermo, in modo da poter consultare facilmente le informazioni o l'ispirazione in un secondo momento.

La serie Galaxy Tab A consente una connettività fluida tra i dispositivi Samsung Galaxy, in modo che gli utenti possano spostare facilmente i contenuti tra i display di smartphone, tablet e TV. Quick Share semplifica la condivisione dei file senza richiedere la sincronizzazione dei dispositivi, in modo che gli utenti possano inviare i loro contenuti preferiti da un dispositivo all'altro.

La nuova serie Galaxy Tab A garantisce inoltre la sicurezza dei dati grazie a Samsung Knox, la prestigiosa piattaforma di sicurezza a più livelli di Samsung. E con Wi-Fi Protetto gli utenti possono portare il loro Galaxy Tab A9 o A9+ con sé in mobilità senza preoccuparsi di reti internet condivise rischiose. Il traffico Internet è crittografato e le app di tracciamento sono bloccate in modo che la navigazione sia privata e sicura.

La serie Galaxy Tab A9 sarà disponibile in Italia da metà dicembre. La serie è disponibile in tre raffinati colori: Graphite, Silver e Navy.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita