Black Friday e Cyber Monday: sono sempre più “smart” le case degli italiani

Commissionata dall'app per la lettura digitale Readly e condotta dall’Istituto Internazionale di Ricerca YouGov, un’indagine internazionale ha rivelato che il 44% delle famiglie italiane possiede almeno un dispositivo domestico intelligente progettato per automatizzare illuminazione, sicurezza, riscaldamento o elettrodomestici.

Quasi 6 intervistati su 10 (57%) interagiscono quotidianamente con i propri dispositivi smart, perché ritengono ormai irrinunciabile uno stile di vita connesso. Le conoscenze tecnologiche sembrano però ancora acerbe: meno di un terzo degli italiani (il 27%) valuta la propria competenza in questo ambito da elevata a molto elevata.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 39 anni sono in testa alla classifica nel possesso di dispositivi domestici intelligenti: oltre la metà (57%) ha installato da 1 a 3 dispositivi. Invece, una percentuale simile (il 55%) degli intervistati di età superiore ai 60 anni non ne possiede alcuno. Le smart TV sono il dispositivo domestico intelligente più comune (64%). Seguono gli “smart hub” come gli “assistenti intelligenti”, presenti nel 43% delle abitazioni, a pari merito con i dispositivi per l’ascolto della musica.

I sistemi di illuminazione intelligente sono piuttosto popolari tra il 30% degli italiani, con un picco di utilizzo tra i trentenni (36%), che cala al 24% oltre i 60 anni.

I dispositivi per il monitoraggio della salute, a partire dai “fitness tracker” intelligenti fino agli smart watch sono utilizzati regolarmente da quasi un quarto degli italiani (24%), percentuale che sale al 29% nella fascia di età 40-49 anni.

Analogamente, i sistemi di sicurezza per l’abitazione – dai videocitofoni agli antifurti smart - registrano un tasso di utilizzo del 23%.

Al momento di decidere su quale dispositivo intelligente investire, il 46% degli italiani si è dichiarato pronto a prendere in considerazione un dispositivo di sicurezza domestica intelligente come un videocitofono o un sistema di sicurezza intelligente. Seguono lampadine e i dispositivi per l’illuminazione smart (34%) e termostati intelligenti (33%).

La metà (49%) degli italiani interpellati sceglie di informarsi online sulle novità per la smart home, consultando sul web consigli e recensioni, il 12% decide di chiedere consiglio ad amici o famigliari. Il 10% reputa le riviste di tecnologia una fonte di informazioni ideale per rimanere aggiornato sugli ultimi dispositivi, in particolare un italiano su tre le ritiene indispensabili per conoscere le ultime novità (33%) e oltre uno su quattro per raccogliere suggerimenti e trucchi su come utilizzare al meglio i prodotti già acquistati (28%).

