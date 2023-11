Natale: gli ereader PocketBook da mettere sotto l'albero

C'è quello per l'appassionato di fumetti che non disdegna gli audiolibri, il modello per la lettrice incallita che legge sempre e ovunque e il device progettato per chi non esce di casa senza infilare l'e-book reader in borsa o nello zaino: a Natale PocketBook ha un ereader per ogni tipologia di lettore.

Tutti hanno però in comune leggerezza, velocità e schermi che non affaticano la vista in ogni condizione di luce. PocketBook Cloud e l’app PocketBook Reader permettono inoltre di caricare libri di qualsiasi formato e sincronizzare l’intera libreria.



InkPad Color 3: per leggere a colori

Uno schermo a colori antiriflesso E Ink Kaleido 3 da 7,8 pollici di ultima generazione che regala una nuova risoluzione a libri, fumetti e riviste, con colori saturi e dettagli ancora più definiti: è il nuovo InkPad Color 3. Chi preferisce alternare lettura e ascolto può sfruttare le diverse funzioni audio, tra speaker incorporato e connettività Bluetooth® 5.0, per connettersi a cuffie e casse wireless, ma anche la funzione Text-to-Speech, che trasforma qualsiasi testo scritto presente sul device in un audio letto con tono naturale in 26 lingue disponibili.



InkPad 4: versatile e impermeabile

InkPad 4 è leggero (solo 265 gr), equipaggiato con uno schermo da 7,8 pollici E Ink Carta™ 1200 di ultima generazione e resistente agli urti e all'acqua (grado IPX8). Il compagno ideale da portare con sé anche in una giornata alla SPA, per leggere comodamente libri e riviste in un formato vicinissimo a quello di un normale testo cartaceo. La funzione SMARTlight permette di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi per non affaticare la vista in diverse condizioni di visibilità.



PocketBook Era: un erfetto compagno di viaggio

Da infilare in borsa o nello zaino perché non teme di essere strapazzato grazie allo schermo da 7 pollici antigraffio e con certificato di impermeabilità IPX8. Per leggere ebook e ascoltare musica grazie all'altoparlante integrato (e non solo in cuffia). Ha una cornice molto sottile e pulsanti laterali per facilitare lo scorrimento delle pagine e l'impugnatura con una sola mano. L’accelerometro modifica automaticamente l'orientamento dello schermo.

