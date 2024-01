CES 2024: le novità dal mondo Amazon

In occasione del CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, Amazon ha annunciato una nuova partnership globale con Panasonic e il supporto Matter Casting per dispositivi Fire TV e Echo Show 15.

La partnership con Panasonic prevede una collaborazione per integrare Fire TV nei suoi nuovi smart TV a partire dal 2024. Grazie a Fire TV integrato e Alexa, sarà possibile accedere a un mondo di intrattenimento, dai contenuti live in chiaro, alle app e ai servizi di streaming.

Inoltre, Panasonic ha presentato due nuovi OLED Smart TV top di gamma con Fire TV integrato. Con i modelli Panasonic Z95A e Z93A sarà possibile lanciare app, riprodurre musica, cercare titoli e controllare i dispositivi intelligenti compatibili utilizzando il controllo vocale a lunga distanza con Alexa. Quando non vengono utilizzati per la visualizzazione di contenuti, questi TV diventano dei display dinamici grazie alla funzionalità Ambient Experience di Fire TV, che trasforma lo schermo in un suggestivo smart display che può mostrare foto e informazioni pratiche, come calendari e promemoria, attraverso i widget Alexa personalizzabili.

Al CES, Amazon ha poi annunciato Matter Casting, che consente ai clienti di trasmettere contenuti sui dispositivi Fire TV ed Echo Show 15 direttamente dalle app di streaming supportate su iOS e Android. I clienti possono iniziare a guardare un film o cercare il loro prossimo show preferito su Prime Video sul telefono e trasmetterlo sul loro dispositivo Fire TV compatibile o Echo Show 15. Si tratta della prima dimostrazione dell'implementazione di Matter Casting nel settore.

Matter Casting è disponibile per i clienti di tutto il mondo che desiderano trasmettere contenuti di Prime Video da dispositivi iOS e Android su Echo Show 15. Sarà disponibile nei prossimi mesi per i dispositivi Fire TV compatibili, compresi gli Smart TV Panasonic con Fire TV integrato. Stiamo lavorando con Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF per aggiungere il supporto a Matter Casting entro la fine dell'anno.

